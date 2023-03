8 trường khối công an nhân dân tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu

Chiều 27/3, các trường khối công an nhân dân chính thức công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2023.

Chỉ tiêu xét tuyển của từng trường khác nhau, được xác định theo từng vùng, từng ngành, từng phương thức. Ảnh: Chí Hùng.

Tám trường thuộc khối công an tuyển sinh đại học chính quy bao gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công an vẫn được xác định theo từng trường, vùng, ngành, nhóm thí sinh và phương thức tuyển sinh.

Theo đó, phía bắc tính từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra, phía nam tính từ TP Đà Nẵng trở vào.

Về tổng thể, chỉ tiêu trường công an năm nay là 2.000 sinh viên, giảm 50 so với năm ngoái. Tuy nhiên, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 530 sinh viên, tăng 30 sinh viên so với năm ngoái. Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng tăng chỉ tiêu gấp đôi, từ 50 lên 100.

Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển cụ thể từng trường như sau:

Ba phương thức tuyển sinh vào các trường khối công an nhân dân năm 2023 bao gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Theo đó, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày1/4/2023, thuộc một trong những chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên; HSK cấp 5; tiếng Tây Ban Nha DELE C1; tiếng Pháp DELF C1; tiếng Nga TRKI 3; tiếng Đức C1; tiếng Nhật JLPT N1; tiếng Hàn TOPIK II Level 4; tiếng Ý CELI 4; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

Ngoài ra, thí sinh phải xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 8.5 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Năm nay, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 được tổ chức vào ngày 2 và 3/7. Hai mã bài thi CA3 và CA4 bị loại bỏ, chỉ còn 2 mã CA1 (phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán) và CA2 (phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn). Tổng thời gian làm bài 180 phút.

Các tổ hợp từ kỳ thi tốt nghiệp THPT được dùng xét tuyển năm 2023 gồm: A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04.

Cách tính điểm như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+ĐƯT.

Năm nay, Bộ Công an cũng hạ tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển về học lực và chiều cao với thí sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, yêu cầu về học lực được hạ từ mức khá xuống trung bình; yêu cầu về chiều cao giảm từ 1,64 m xuống 1,6 m với nam và từ 1,56 m xuống 1,55 m với nữ.