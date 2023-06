8 thói quen ăn sáng gây hại cho sức khỏe

Bỏ bữa, ăn nhiều đường hay không uống đủ nước đều là những thói quen không tốt vào buổi sáng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đảm bảo nạp đầy đủ protein, chất xơ vào bữa sáng giúp bạn no bụng, nhiều năng lượng. Ảnh: Shutterstock.

Trong tất cả bữa ăn hàng ngày, bữa sáng được xem là thời điểm quan trọng nhất, giúp duy trì năng lượng cả ngày, tạo hiệu quả làm việc.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Mary Sabat, thói quen ăn sáng khoa học sẽ giúp cải thiện sức khỏe đáng kể, giúp tinh thần tỉnh táo. Đảm bảo uống đủ nước, giảm lượng đường bổ sung, kết hợp thực phẩm giàu protein có thể giúp thiết lập nền tảng vững chắc cho chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thói quen ăn sáng khoa học. Dưới đây là 8 thói quen ăn sáng có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, theo Eat This Not That.

Ăn quá nhiều đường

Theo chuyên gia dinh dưỡng Melanie Betz, chúng ta nên hạn chế ăn các thực phẩm chứa nhiều đường vào bữa sáng. Nhiều món ăn sáng truyền thống chứa nhiều đường bổ sung như ngũ cốc, granola, bánh ngọt ăn sáng, bánh nướng xốp, bánh kếp, bánh quế.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo phụ nữ nên tiêu thụ ít hơn 25 g đường/ngày, trong khi nam giới nên tiêu thụ dưới 36 g/ngày.

Bạn nên ăn 1,5-2 trái cây/ngày để đảm bảo dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Ăn ít rau củ

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn tối thiểu 1,5-2 trái cây/ngày để đạt hiệu quả dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được điều đó. Ăn nhiều trái cây giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, thận, tiểu đường, thậm chí là chứng mất trí nhớ.

Để khẩu phần ăn thêm ngon miệng, bạn có thể kết hợp hoa quả với ngũ cốc hoặc bột yến mạch.

Không ăn đủ protein

Không nhận đủ protein trong bữa ăn sáng có thể là một trong những thói quen ăn sáng tồi tệ gây ảnh hưởng sức khỏe.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Samantha Cassetty, tác giả cuốn Sugar Shock, bữa sáng là thời điểm cần cung cấp đủ protein nhất bởi mô cơ bị phá vỡ qua đêm cần protein để kích thích để hoạt động bình thường. Vì vậy, nếu không ăn đủ protein vào bữa sáng, khối lượng cơ bắp của bạn sẽ giảm dần theo thời gian.

Kết hợp bột protein với sữa chua Hy Lạp, thêm trứng vào bánh mì nướng bơ sẽ giúp bữa sáng của bạn thêm ngon miệng mà vẫn đảm bảo lượng protein cần thiết.

Uống cà phê trước khi ăn là nguyên nhân khiến lượng đường trong máu tăng, giảm bất thường. Ảnh: Healthline.

Uống cà phê trước khi ăn

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng của Anh cho thấy uống cà phê trước bữa sáng có thể tác động tiêu cực đến lượng đường trong máu.

Chuyên gia dinh dưỡng Jamie Nadeau cho biết: “Cà phê có xu hướng làm giảm cảm giác thèm ăn, khiến bạn có khả năng bỏ bữa sáng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất làm việc”.

Không ăn đủ chất xơ

Một chất dinh dưỡng quan trọng khác cần cung cấp đủ trong bữa sáng là chất xơ. Theo Mayo Clinic, phụ nữ nên cố gắng ăn 21-25 g chất xơ/ngày. Con số này với nam giới là 30-38 g.

Nadeau cho biết: “Giống như protein, chất xơ giúp ổn định lượng đường huyết và duy trì nó cả ngày”.

Chất xơ cũng có tác dụng lâu dài trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường type II và một số bệnh ung thư. Để tăng lượng chất xơ, bạn hãy kết hợp trái cây hoặc rau quả trong mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ, thay ngũ cốc chế biến bằng ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời, bạn có thể thêm nhiều loại hạt vào bữa ăn.

Uống đầy đủ nước vào mỗi buổi sáng sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ảnh: Shutterstock.

Không uống đủ nước

Việc không uống đủ nước sẽ khiến cơ thể sẽ lão hóa, dẫn đến mệt mỏi, phù nề, thậm chí là mắc bệnh ung thư.

Theo Sabat, nước giúp duy trì các chức năng cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng. Nếu cơ thể mất nước có thể dẫn đến mệt mỏi, thiếu tập trung, giảm hiệu quả trao đổi chất. Trên thực tế, rất nhiều người đã bỏ qua việc uống nước vào buổi sáng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Không quan tâm đến sức khỏe đường ruột

Vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh rất quan trọng đối với tiêu hóa, tăng khả năng miễn dịch, cải thiện sức khỏe não bộ.

Khi nói đến bữa sáng, Cassidy nói: "Một bữa sáng được coi là tốt cho đường ruột bao gồm thực phẩm giàu chất xơ, thực phẩm lên men có chứa prebiotic nuôi sống vi khuẩn có lợi trong ruột của bạn”.

Theo Cassidy, ăn đầy đủ các thực phẩm như trái cây, chất béo có nguồn gốc thực vật (quả óc chó) và khoảng 20 g protein vào bữa sáng có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe đường ruột. Một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng cho thấy việc ăn quả óc chó có liên quan đến những thay đổi tích cực trong hệ vi sinh vật đường ruột.

Bỏ bữa sáng là nguyên nhân khiến tinh thần mệt mỏi, cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng. Ảnh: Shutterstock.

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng có thể làm tăng thời gian không được cung cấp thức ăn khiến cơ thể thiếu hụt thức ăn, dinh dưỡng cần thiết, sức khỏe đi xuống.

Bắt đầu ngày mới với bữa sáng cân bằng, giàu protein sẽ giúp bạn cảm thấy no, tràn đầy năng lượng cho cả ngày. Nhiều người có thói quen bỏ bữa sáng sẽ cảm thấy đói, mất năng lượng và thậm chí là ăn nhiều thực phẩm kém để lấp đầy bụng.

Ăn sáng đầy đủ sẽ giúp cơ thể nạp đầy đủ chất dinh dưỡng quan trọng, tinh thần sảng khoái, thậm chí giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.