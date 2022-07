8 thanh niên phải điều trị tâm thần vì cuồng BTS

Tại Ấn Độ, nhiều thanh niên ăn cắp tiền để mua đồ giống BTS. Họ thậm chí lên kế hoạch tới Hàn Quốc để cưới thần tượng.

Ngày 18/7, tờ Ahmedabad Mirror của Ấn Độ đưa tin 8 thanh niên sống ở khu vực Ahmedabad đã được đưa đến khoa tâm thần của bệnh viện Shalby để điều trị trong vòng 10 ngày.

Trong những ngày trước khi nhập viện, họ đã nghe nhạc Kpop 8 đến 10 giờ mỗi ngày. Một trong số họ yêu thích âm nhạc của BTS. “Cô ấy nghiện Kpop đến mức nằm im trong phòng, không chịu ăn hoặc ngủ đúng giờ và dành toàn bộ thời gian để nghe nhạc của BTS trên điện thoại hoặc máy tính xách tay”, tờ Ahmedabad Mirror viết.

Các bậc cha mẹ lo lắng vì cô gái nói trên thậm chí ăn cắp tiền để mua quần áo và phụ kiện đắt tiền giống những món đồ BTS từng sử dụng. Cô gái này đang lên kế hoạch sang Hàn Quốc để kết hôn với một trong các thành viên.

BTS có lượng fan đông đảo.

Một trường hợp khác trong số 8 thanh niên đã cố tự tử vì cha mẹ đưa cô đến gặp chuyên gia tâm lý để thoát khỏi nỗi ám ảnh BTS.

Tiến sĩ Kalrav Mistry, trưởng khoa Tâm thần tại Bệnh viện Shalby, cho biết các trường hợp mắc chứng “ám ảnh BTS” cần điều trị tâm thần đang gia tăng trong 3 đến 4 tháng qua.

“Trong 10 ngày qua, chúng tôi đã tiếp nhận 8 trường hợp và đây là báo động đỏ không nên bỏ qua. Cha mẹ cần luôn theo dõi con cái. Hầu hết bệnh nhân ở độ tuổi 13 đến 22. Những người trẻ tuổi đang theo đuổi BTS một cách mù quáng, áp dụng lối sống rockstar, sử dụng quần áo đắt tiền... Để có được khoản chi phí và mua những món đồ trên, họ trộm cắp và thậm chí buôn ma túy. Đến khi cha mẹ nhận ra điều gì đó không ổn, nỗi ám ảnh đã lên tới mức độ nghiêm trọng”, tiến sĩ Kalrav Mistry cho biết.

BTS hiện là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Họ gồm 7 thành viên. BTS không chỉ giành được hai đề cử giải Grammy và giải Brit, nhóm còn trở thành nghệ sĩ nhạc pop châu Á đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 vào tháng 5/2018 với Love Yourself: Tear. BTS đứng đầu bảng xếp hạng album với 4 album là Love Yourself: Answer, Map of the Soul: Persona, Map of the Soul: 7 và Be.