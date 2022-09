8 thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng gậy và dao

Do mâu thuẫn giữa 2 nhóm, 8 thanh niên chuẩn bị gậy và dao, hẹn nhau tới khu vực ngã 5 Kiến An (Hải Phòng) để đánh nhau.

Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng, đã bắt giữ Nguyễn Phú Thắng (16 tuổi, ở huyện An Lão), Nguyễn Văn Đông (20 tuổi, ở quận Kiến An, Hải Phòng) cùng 6 người khác để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, khuya 31/8, tổ công tác HP22 Công an quận Kiến An tuần tra trên địa bàn, thì phát hiện 2 nhóm thanh niên do Thắng và Đông cầm đầu chạy xe máy tốc độ cao, mang theo dao và gậy gỗ đuổi đánh nhau.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: HP22.

Tổ công tác phối hợp cùng Công an phường Trần Thành Ngọ truy đuổi, bắt giữ 8 thanh niên liên quan tới vụ việc.

Ngoài Thắng và Đông, danh tính 6 người còn lại gồm Nguyễn Xuân Quân (17 tuổi), Đỗ Mạnh Quân (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (17 tuổi, trong nhóm của Thắng) và Phạm Bá Trinh (19 tuổi), Nguyễn Thị Như Quỳnh (20 tuổi), Nguyễn Văn Tiệp (16 tuổi, trong nhóm của Đông).

Những thanh niên này khai nhận do mâu thuẫn giữa 2 nhóm nên đã hẹn nhau tới khu vực ngã 5 quận Kiến An để đánh nhau.