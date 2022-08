8 tháng truy tìm kẻ giết người

Gây án xong, Lực lặn không sủi tăm và sau 5 tháng, đối tượng mới xuất hiện trên mạng xã hội. Các trinh sát nhanh chóng tận dụng cơ hội, đưa kẻ thủ ác không còn nhân tính về quy án.

“Khoảng 14h30 ngày 3/12/2016, chúng tôi nhận tin báo của gia đình bà Nguyễn Thị Gốt, trú tại thôn Kim Nê trình báo về việc bà Gốt đi đâu từ sáng không thấy về. Chúng tôi đã triển khai lực lượng kết hợp với gia đình tìm kiếm người mất tích nhưng cũng không có manh mối”, đồng chí Nguyễn Văn Phong, nguyên Trưởng Công an xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nhớ lại.

Vụ mất tích bí ẩn

Bà Gốt tuổi cao, sức yếu nên trong quá trình tìm kiếm, người dân và lực lượng chức năng đã đặt ra giả thiết bà có thể đi lạc hoặc bị tai nạn đuối nước. Giữa lúc sự hoang mang của con cháu bà Gốt lên đỉnh điểm, bất ngờ chiếc thúng và lưỡi liềm mà hàng ngày bà cụ vẫn dùng để cắt cỏ nuôi bò lại xuất hiện tại nhà ông Nguyễn Viết Luật - cháu gọi bà Gốt bằng cô ruột.

Cơ quan công an thực hiện các biện pháp tố tụng với Nguyễn Viết Lực.

Khi tiếp cận giếng nước nhà người cháu họ, các công an viên phát hiện thấy bà Gốt ở phía dưới, nhưng khi đưa lên thì nạn nhân đã tử vong. Một số dấu vết bầm tím tập trung ở vùng đầu, mặt, cổ của bà cụ khiến Công an xã Thanh Bình nghi ngờ đây không phải là vụ tai nạn đuối nước thông thường. Nghi vấn ấy nhanh chóng được báo lên Công an huyện Chương Mỹ.

Trung tá Tống Trung Hiếu - khi đó là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAH Chương Mỹ - nhớ lại: “Kiểm tra sơ bộ thi thể nạn nhân, các điều tra viên khẳng định các dấu vết mà Công an xã Thanh Bình nghi ngờ đúng là do tác động của ngoại lực. Do đó, chúng tôi đánh giá đây là vụ án giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng”.

Còn Trung tá Phùng Huy Thái - Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội - chia sẻ: “Kiểm tra kỹ nhà ông Luật, trinh sát thu thập kỹ từng dấu vân tay và sinh học ADN. Ngoài ra, ở khu vực phát hiện xác nạn nhân có vết máu ở gần máy bơm nước. Hút cạn nước ở trong giếng cơ quan công an thu được thêm một số vật chứng như thớt gỗ, gạch, một đoạn dây điện… Khó khăn đối với công tác khám nghiệm là hiện trường dưới nước bị xáo trộn tương đối nhiều”.

Lần tìm kẻ gây án

“Nạn nhân bị chấn thương sọ não. Trong quá trình pháp y tử thi xác định phổi bị phù, lòng khí quản có dịch bọt nhầy, phù hợp với nhận định nạn nhân chưa tử vong, nhưng đã bị vứt xuống giếng”, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, giám định viên Phòng Kỹ thuật hình sự nhìn nhận.

Kết quả nắm tình hình về bị hại cho thấy, nạn nhân thuộc diện gia đình chính sách, không có nhiều mối quan hệ, không có mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng. Về phần gia đình ông Nguyễn Viết Luật, 2 người con trai đều đi làm ăn xa thi thoảng mới về. Gần thời điểm xảy ra vụ án, con trai lớn của ông Luật là Nguyễn Viết Lực có về thăm bố mẹ.

Bất ngờ trong quá trình khám nghiệm tử thi, các giám định viên phát hiện bộ phận sinh dục của nạn nhân bị tổn thương có thể do bị xâm hại gây nên. Đây là thông tin gây bất ngờ bởi nạn nhân đã 76 tuổi, lại không có tài sản gì đáng giá, vậy lý do gì lại bị sát hại dã man đến vậy?

Tổng hợp các kết quả khám nghiệm và thông tin rà soát, xác minh, cơ quan điều tra loại trừ khả năng án mạng xuất phát từ nguyên nhân trộm cắp, cướp tài sản, mâu thuẫn hàng xóm láng giềng mà chỉ tập trung vào giả thuyết duy nhất. Đó là vụ án được gây ra bởi kẻ có thần kinh không bình thường.

Nguyễn Viết Lực tại phiên tòa xét xử.

Diện đối tượng nghi vấn tiếp tục được thu hẹp, chủ yếu nhắm vào số đối tượng nghiện rượu hoặc sử dụng ma túy gây ảo giác. Những người có tiền sử bệnh tâm thần cũng được đưa ra khỏi tầm ngắm của cơ quan điều tra vì họ không thể có thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội tinh vi như vậy.

Ban chuyên án đưa ra nhận định đối tượng phải có quen biết và ở gần khu vực hiện trường, thậm chí có thể là người thân của bà Gốt. Trong những người họ hàng của bà Gốt là nam giới từ 18 tuổi trở lên và sống gần nhà nạn nhân, cơ quan điều tra hướng sự tập trung vào Nguyễn Viết Lực (SN 1993) - con trai lớn của ông Luật.

Trung tá Tống Trung Hiếu nhớ lại, thời điểm gia đình phát hiện bà Gốt tử vong cho đến khi lực lượng công an vào làm nhiệm vụ, thì Lực không có nhà. Ngay cả gia đình cũng không biết đối tượng đi đâu và điện thoại không liên lạc được. Lực không có nghề nghiệp ổn định, từng đi cải tạo, có mối quan hệ rộng và nhất là thời gian gần đây có biểu hiện của việc sử dụng ma túy. Vậy là Nguyễn Viết Lực trở thành nghi can số một của vụ án.

Cái giá của tội ác

Ngay lập tức hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Chương Mỹ và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã được tung ra lần tìm manh mối của đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều tuần sau Lực vẫn bặt vô âm tín.

Ban chuyên án đã tập trung vào các mối quan hệ xã hội, bạn tù, thậm chí kiểm tra cả việc sử dụng mạng xã hội của đối tượng, nhưng suốt 4 tháng trời, Lực không hề vào mạng. Bước sang tháng thứ 5, những nỗ lực kiên trì của các trinh sát đã được đền đáp khi Lực bắt đầu sử dụng lại tài khoản Facebook cá nhân. Và một trong các nick ảo của trinh sát hóa trang đã tiếp cận được với Lực.

Trong 3 tháng tiếp theo, dù đã trò chuyện khá thân thiết với người bạn ảo, Lực tuyệt đối không tiết lộ về nơi mình đang ở, song các trinh sát đã sơ bộ nắm được địa bàn gã lẩn trốn. Duy chỉ có điều Lực thường xuyên thay đổi địa điểm từ miền Tây qua miền Trung và ngược về một số tỉnh phía Bắc.

Mỗi nơi Lực chỉ lưu lại dăm bữa nửa tháng, nên gây khó khăn cho việc bám theo hành tung của đối tượng. Cuối cùng, trong tin nhắn của Lực gửi trinh sát hóa trang, gã đã lộ ra là đang ở Bắc Giang. Một tổ công tác đã lập tức lên đường. Hành trình 8 tháng lẩn trốn của gã cuối cùng kết thúc khi chạm trán điều tra viên với câu hỏi: “Biết tội chưa?”. Nguyễn Viết Lực ngay khi bị các trinh sát bắt giữ đã thừa nhận hành vi hiếp dâm, sát hại và phi tang xác bà Nguyễn Thị Gốt xuống giếng nhà mình.

Lời khai của Lực tại cơ quan điều tra thể hiện, chiều 2/12/2016, gã đã sử dụng ma túy đá. Sáng hôm sau, Lực được mời uống rượu tại nhà người hàng xóm. Khi về nhà thấy bà Gốt đang ngồi cắt cỏ trong vườn, ma túy và ma men nổi lên, Lực đã nảy sinh ý định đồi bại. Gã dùng dây điện siết cổ cho đến khi bà Gốt bất tỉnh và thực hiện hành vi tội lỗi.

Nghĩ bà đã chết, Lực phi tang xác xuống giếng. Tuy nhiên, khi rơi xuống nước, cụ bà 76 tuổi tỉnh lại kêu cứu. Lo sợ bị phát hiện, Lực đã nhẫn tâm ném thớt gỗ, gạch ngói vào đầu bà Gốt để nạn nhân chết hẳn. Với hành vi tàn độc ấy, Nguyễn Viết Lực đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt bản án tử hình.