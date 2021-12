8 tài tử từng đóng vai Người Nhện

Shameik Moore là diễn viên lồng tiếng cho vai diễn Người Nhện trong bộ phim Spider-Man: Into The Spiderverse. Tác phẩm lấy nhân vật Miles Morales của Marvel Comics làm trung tâm. Sau thành công của phần đầu tiên năm 2018 với doanh thu 375,5 triệu USD , phần hai chuẩn bị trở lại vào tháng 10/2022. Moore tiếp tục đóng vai Miles Morales trong dự án của Sony Pictures Animation. Ngoài tác phẩm hoạt hình về siêu anh hùng nhả tơ, Shameik Moore xuất hiện trong các chương trình truyền hình nổi tiếng như The Get Down và Wu Tang: An American Saga... Ảnh: Sony Pictures.