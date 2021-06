8 quyển sách về thế giới tự nhiên

7. The Sea Around Us (Rachel Carson): Xuất bản lần đầu năm 1951, The Sea Around Us là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng nhất từng được viết về thế giới tự nhiên. Carson tài tình trong việc giải thích sự vận hành của các đại dương, sức mạnh của thủy triều hay sự công phá khủng khiếp của sóng thần. Tác giả cũng đưa ra lời nhắc nhở về tầm quan trọng của đại dương và sự sống dồi dào bên trong nó. Ảnh: Amazon.