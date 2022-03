8 quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên nhất thế giới

Trong thời đại kinh tế và cách mạng kỹ thuật hiện nay, thế giới đang nhanh chóng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tài nguyên thiên nhiên là trữ lượng nhiên liệu và khoáng sản ở các quốc gia. Với sự gia tăng dân số và nhu cầu, việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên này tăng lên, dẫn đến giá than, khí đốt tự nhiên cũng như dầu thô tăng.

Vì vậy, nền kinh tế của những quốc gia sở hữu nhiều khoáng sản phát triển ngày càng mạnh mẽ. Dưới đây là 8 quốc gia giàu có hàng đầu thế giới về nguồn tài nguyên thiên nhiên.

1. Nga

Nga có nguồn tài nguyên thiên nhiên nhiều nhất trên toàn thế giới. Với diện tích lãnh thổ khổng lồ, đất nước này sở hữu một lượng lớn vàng, gỗ và than.

Họ có trữ lượng than nhiều thứ 2 và khi nói đến dự trữ vàng, Nga là mỏ lớn thứ 3 trên toàn thế giới. Giá trị ước tính của các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Nga là khoảng 75,5 nghìn tỷ USD .

2. Mỹ

Mỹ là quốc gia siêu cường hiện nay của thế giới. Tài nguyên thiên nhiên của quốc gia này có giá trị hơn 45 nghìn tỷ USD .

Khoảng 31,2% các hồ chứa than trên Trái Đất là ở Mỹ. Tài nguyên than và gỗ của cả nước chiếm khoảng 89%. Mỹ cũng thuộc top 5 quốc gia có trữ lượng đồng, vàng và khí đốt tự nhiên dồi dào. Họ còn may mắn có được diện tích đất rừng bạt ngàn cung cấp lượng gỗ lớn.

3. Saudi Arabia

Đứng thứ 3 trong danh sách là vương quốc Saudi Arabia của vùng Trung Đông. Trữ lượng tài nguyên thiên nhiên của đất nước này trị giá 34,4 nghìn tỷ USD .

Khoảng 20% ​​lượng dầu trên toàn thế giới đến từ đất Saudi Arabia. Hydrocarbon bao gồm khí và dầu là nguồn sản xuất điện chính của đất nước. Hiện nay, hồ chứa khí tự nhiên ở quốc gia này lớn thứ 5 thế giới.

4. Canada

Giá trị của trữ lượng tài nguyên thiên nhiên ở Canada là khoảng 33,2 nghìn tỷ USD . Tổng trữ lượng cát dầu đã đưa quốc gia này đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách.

Số liệu thống kê gần đây nhất cho thấy Canada có 178,1 tỷ thùng, chiếm khoảng 17,8% trữ lượng dầu chung của thế giới, cao thứ 2 sau Saudi Arabia. Đất nước này cũng có trữ lượng phosphate nhiều và uranium lớn thứ 2 thế giới. Ngoài ra, ngành sản xuất gỗ cũng đứng thứ 3 toàn cầu.

5. Trung Quốc

Trung Quốc được coi là một trong những siêu cường đang lên của thế kỷ. Tổng dự trữ tài nguyên của quốc gia này lên tới 23 nghìn tỷ USD .

Họ rất giàu khoáng chất và than. Lượng than của Trung Quốc chiếm khoảng 13% tổng trữ lượng than trên thế giới. Các hồ chứa khí đá phiến được phát hiện gần đây cũng sẽ làm tăng nguồn thu của đất nước này.

6. Iran

Cùng nằm trong một khu vực, Iran và Qatar có chung trữ lượng mỏ khí đốt dồi dào. Trữ lượng khí đốt tự nhiên của Iran chiếm 16% tổng trữ lượng thế giới, nằm trên các hồ chứa khí mỏ lớn ở vịnh Ba Tư. Khoảng 136,2 tỷ thùng đang có tại quốc gia này, chiếm hơn 10% lượng dầu của thế giới.

Tài nguyên thiên nhiên của họ được định giá gần 27,3 nghìn tỷ USD .

7. Australia

Australia là một quốc gia tự cung tự cấp với phần lớn sự giàu có tới từ trữ lượng lớn than, đồng, gỗ và sắt. Họ có nguồn cung vàng dồi dào, đóng góp 14,3% cho nguồn cung toàn cầu và trữ lượng uranium cũng chiếm 46% nguồn cung trên toàn thế giới.

Ngoài ra, Australia còn có nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên rộng lớn nằm ngoài khơi và chia sẻ một phần với Indonesia.

8. Brazil

Brazil là một trong những quốc gia có trữ lượng uranium và vàng lớn nhất. Bên cạnh đó, sản lượng sắt cũng nhiều thứ 2 thế giới và gỗ là tài nguyên thiên nhiên có giá trị cao của đất nước này. Họ cung cấp gần 12,3% lượng gỗ trên toàn thế giới với trị giá 17,45 nghìn tỷ USD .