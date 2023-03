8 người nổi tiếng quảng cáo tiền điện tử trái phép

Diễn viên Lindsay Lohan, rapper Soulja Boy và nhiều người nổi tiếng khác phải đóng phạt 400.000 USD vì quảng cáo tiền điện tử trái phép.

Lindsay Lohan đã nộp phạt 400.000 USD.

Theo NBC News, ngày 22/3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc 8 người nổi tiếng quảng cáo trái phép tài sản tiền điện tử Tronix (TRX) và BitTorrent (BTT) của Justin Sun - doanh nhân người Trung Quốc.

Những người bị cáo buộc gồm diễn viên Lindsay Lohan, Michele Mason (Kendra Lust), YouTuber Jake Paul và các ca nhạc sĩ Aliaune Thiam (Akon), DeAndre Cortez Way (Soulja Boy), Austin Mahone, Miles Parks McCollum (Lil Yachty), Shaffer Smith (Ne -Yo). Trừ Soulja Boy và Mahone, tất cả đều đồng ý đóng 400.000 USD tiền phạt.

Người phát ngôn của Lohan viết trong một email: "Nữ diễn viên được mời quảng cáo tiền điện tử từ tháng 3/2022. Hiện, cô ấy đồng ý nộp phạt để giải quyết vấn đề".

Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy... phải nộp phạt vì quảng cáo tiền điện tử trái phép. Ảnh: CTV News.

Trong đơn khiếu nại được đệ trình lên Tòa án Quận Nam New York (Mỹ), SEC đưa ra cáo buộc đối với Justin Sun và ba công ty của ông, gồm Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. và Rainberry Inc.

Vị doanh nhân này bị tố gian lận chứng khoán, thao túng thị trường chứng khoán, cung cấp và bán chứng khoán không được kiểm soát.

Không chỉ vậy, người này cũng bị tố dàn xếp kế hoạch trả tiền cho những người nổi tiếng để chào mời TRX và BTT. Đơn khiếu nại viết, đề cập tới Tronix và BitTorrent.

Theo lập luận của SEC, bằng cách tạo ra một hình thức giao dịch hợp pháp sai lệch và gây hiểu lầm, Justin Sun đã giúp bán TRX dễ hơn, trong khi vẫn duy trì giá ổn định và tạo ra 31 triệu USD tiền thu được từ các đề nghị và bán TRX bất hợp pháp, chưa đăng ký.

Đây không phải lần đầu người nổi tiếng bị "sờ gáy" vì quảng cáo tiền điện tử. Hồi tháng 10/2022, Kim Kardashian đồng ý nộp phạt cho SEC để giải quyết cáo buộc cô chào hàng EthereumMax, một tài sản tiền điện tử.