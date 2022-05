8 ngọn núi lửa nổi tiếng nhất thế giới

Núi Etna, Italy: Có độ cao 3.320 m, Etna là ngọn núi lửa đang hoạt động cao nhất ở châu Âu. Đây cũng là một trong những địa danh nổi tiếng và tráng lệ nhất ở Sicily. Ngọn núi lửa này có diện tích khoảng 1.600 km2, trong khi chiều cao và hình dạng thường xuyên thay đổi do các vụ phun trào. Etna được cho là đã hoạt động trong khoảng 2,6 triệu năm. Etna đôi khi bị đóng cửa với lý do an toàn, nhưng khi đủ điều kiện để tham quan, du khách có thể đi bộ đường dài hoặc đi cáp treo 20 phút lên núi và ngắm cảnh tại 3 đài quan sát trên sườn núi. Ảnh: Vadym Lavra.