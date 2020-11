8 ngôi nhà siêu nhỏ độc đáo trên thế giới

Glasshouse Treehouse (New York, United States): Đây là một dự án DIY (Do It Yourself) của nhà thiết kế nội thất Christina Salway. Ngôi nhà được “chắp vá” từ những vật liệu mà Salway thu gom được, từ cửa sổ bị vứt ở các góc phố đến mua lại đồ phế thải trong cửa hàng đồ cổ. Từ trong căn hộ có thể nhìn ra toàn cảnh vùng nông thôn, với không gian chia thành ba khu vực: nơi làm việc, phòng ngủ và phòng khách.