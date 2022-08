8 món ăn phải thử khi tới Jeju

Burger: Nếu không phải là tín đồ của hải sản, món truyền thống, Mooger Burger có thể là điểm đến dành cho bạn. Nhà hàng từng được Bi Rain giới thiệu trong chương trình giải trí The Hungry and The Hairy nổi tiếng với khoai tây chiên và burger kẹp thịt vị tỏi, cà rốt... Cả thiết kế tối giản, hiện đại bên ngoài lẫn cách bố trí bên trong đều vừa vặn, tạo cảm giác thích thú cho thực khách lần đầu ghé đến. Nhà hàng đóng cửa lúc 20h, bạn nên lên kế hoạch ghé sớm và đặt bàn trước để tránh chờ đợi lâu.