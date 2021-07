8 lợi ích làm đẹp của đá lạnh

5. Kiểm soát mụn: Nổi mụn thường xảy ra do sự tắc nghẽn của lỗ chân lông trên da với bụi bẩn và vi khuẩn. Đá lạnh thoa lên da giúp thu nhỏ lỗ chân lông, do đó giảm sản xuất dầu, kiểm soát mụn. Ngoài ra, nước đá có thể làm giảm viêm và tấy đỏ do mụn. Ảnh: Kannada.