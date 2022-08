8 lợi ích của bơ đối với làn da

Bơ chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, A và E, vì thế mang lại nhiều lợi ích cho làn da như dưỡng ẩm, trị mụn, tăng cường hàng rào bảo vệ da hay chống lão hóa.

Dưỡng ẩm: Dầu bơ là một chất dưỡng ẩm tốt cho da vì nó có hàm lượng chất béo bão hòa đơn cao. Theo nhiều nghiên cứu, dầu bơ thấm vào hàng rào bảo vệ da tốt hơn so với các loại dầu khác như dầu ô liu, dầu hạnh nhân. Ngoài tác dụng dưỡng ẩm, dầu bơ còn là chất làm mềm da với đặc điểm giữ ẩm. Vì thế, trong thời tiết nóng bức, da bị khô, mất nước, kem dưỡng thể bơ có thể là món đồ skincare không thể thiếu. Ảnh: Healthline.

Bảo vệ làn da khỏi tác hại của môi trường: Dầu bơ duy trì sức khỏe làn da và giữ cho da an toàn trước những áp lực từ môi trường nhờ vào đặc tính giàu chất chống oxy hóa. Dầu bơ có chứa nhiều chất chống oxy hóa như carotenoid và polyphenol, có thể giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do đến từ vấn đề như ô nhiễm, bức xạ tia cực tím, thậm chí thiếu ngủ. Khi các gốc tự do tích tụ trên da, chúng có thể gây hại cho tế bào, gây ra nếp nhăn, đốm đồi mồi. Ảnh: Medicalnewstoday.

Trị mụn: Bơ chứa nhiều vitamin E, có chất chống viêm và làm dịu da. Khả năng trị liệu của Vitamin E phù hợp với người có làn da nhạy cảm hoặc da bị mụn, dễ kích ứng. Thêm một ít bơ nghiền nát vào mặt nạ hoặc đơn giản là thoa một ít dầu bơ lên ​​da có thể giúp kiểm soát mụn trứng cá ở mức độ lớn nhờ đặc tính kháng khuẩn cao của bơ. Bơ cũng chứa nhiều axit lauric, có đặc tính chống viêm và có thể hỗ trợ điều trị mụn trứng cá. Ảnh: Byrdie.

Cấp nước cho da: Bơ có nhiều axit béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa, giúp dưỡng ẩm sâu và dưỡng da của bạn. Bơ sẽ làm cho làn da trông mịn màng và mềm mại hơn nếu bạn ăn bơ thường xuyên. Ngoài ra, vì chứa nhiều vitamin A, D và E, bơ không chỉ giúp dưỡng ẩm mà còn bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia UV. Tất cả yếu tố này kết hợp với nhau để giữ cho làn da của bạn đủ ẩm và khỏe mạnh. Ảnh: Tasteofhome.

Chống lão hóa: Bơ là thực phẩm rất bổ dưỡng nhờ vào hàm lượng vitamin E cao, giúp làm đầy làn da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Ngoài ra, tác dụng chống oxy hóa của chất diệp lục có trong bơ còn giúp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân môi trường có thể gây hại cho da, thúc đẩy quá trình lão hóa sớm. Hơn hết, bơ có khả năng tăng cường sự hình thành collagen, giúp duy trì làn da tươi trẻ. Ảnh: Beautifuleatsandthings.

Tăng cường hàng rào tự nhiên của da: Bơ có rất nhiều axit béo omega-3 và omega-6. Hai thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành lớp lipid tự nhiên của da. Da khô quá mức, mụn trứng cá và tổn thương do ánh nắng Mặt Trời đều có thể là triệu chứng của lớp lipid bị tổn thương. Bơ cũng thúc đẩy quá trình tái tạo và phục hồi da do nhờ có 2 thành phần là axit linoleic và oleic. Do đó, bơ giúp duy trì sức khỏe của hàng rào chức năng da. Ảnh: Chosenfoods.

Nuôi dưỡng làn da: Nhiều lý do khiến da bị khô, thiếu sức sống hoặc hư tổn. Bơ chứa nhiều vitamin A, D, E và B6, giúp kiểm soát tình trạng da quá khô, sạm, nứt nẻ. Ngoài ra, loại trái cây này cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho làn da nhờ các protein, axit amin, magiê, axit folic, đồng và sắt. Ảnh: beautifuleatsandthings.

Tăng cường tái tạo tế bào và trẻ hóa làn da: Bơ có hiệu quả trong việc làm sáng da, giúp da mịn màng. Các axit béo, protein, khoáng chất và vitamin trong trái bơ giúp phục hồi, làm mới và trẻ hóa làn da, đảm bảo làn da luôn căng bóng, mềm mại. Các axit béo của bơ cũng hỗ trợ giữ ẩm, tăng cường sản xuất collagen, giúp phản chiếu ánh sáng và cải thiện làn da của bạn. Ảnh: Weelicious.com.