8 kiểu biến tấu pizza độc đáo trên thế giới

Từ pizza sầu riêng đến pizza hình chữ nhật, đây là những phiên bản thú vị của món bánh pizza kinh điển trên khắp thế giới.

Nhiều người tin rằng pizza bắt đầu trở nên phổ biến rộng rãi từ tỉnh Napoli của Italy vào cuối thế kỷ 18. Sau hơn 300 năm, pizza đã trở thành một trong những món ăn nhanh được ưa chuộng nhất trên thế giới, đồng thời sở hữu cho mình nhiều phiên bản độc đáo ở khắp mọi nơi.

Trong khi hầu hết chúng ta quen thuộc với chiếc bánh pizza phủ đầy phô mai và nước sốt, một vài quốc gia không sử dụng hai nguyên liệu cơ bản này. Không chỉ cách chế biến khác nhau mà cách thưởng thức cũng rất đa dạng.

Argentina

Vào cuối thế kỷ 19, nhiều người nhập cư từ Italy đến Argentina đã mang theo văn hóa pizza trong ẩm thực của họ. Theo thời gian, từ món ăn nhanh được bày bán ở góc phố và các sân vận động, pizza đã trở thành linh hồn của ẩm thực địa phương.

Ảnh: The Spruce.

Người Argentina tiếp nhận phong cách Italy truyền thống, đồng thời biến tấu món pizza của mình trở nên khác biệt bằng cách thêm vào thật nhiều phô mai mozzarella, hành tây xào và lá oregano.

Đặc biệt, người Buenos Aires sử dụng bánh mì dẹt Focaccia làm vỏ bánh, tạo nên kết cấu đáy giòn và xốp. Loại bánh này có tên gọi khác là fugazza. Nếu bạn nhồi phô mai vào vỏ bánh và thêm topping là hành tây nấu chín lên bề mặt, đó gọi là fugazzeta, phiên bản pizza rất thịnh hành tại Argentina.

Brazil

Đầu thế kỷ 20, người nhập cư Italy bắt đầu đến Brazil, đưa ẩm thực quê hương họ trở nên phổ biến tại đây.

Đặc trưng của phiên bản pizza ở Brazil là lớp vỏ mỏng với phần viền nhồi đầy phô mai kem requeijão, nguyên liệu ưa thích của dân địa phương.

Ảnh: guide.pizza.

Phần topping thường có giăm bông, xúc xích, ớt chuông, cà chua, olive đen, hành tây, đậu Hà Lan, bắp và trứng luộc. Một vài cửa hàng cũng thêm vào khoai tây nghiền tùy theo sở thích.

Nhưng đặc biệt nhất ở Brazil có lẽ là các loại pizza tráng miệng. Họ sử dụng vỏ bánh truyền thống, kết hợp với topping là Nutella, chuối, dâu tây và sữa đặc.

Chicago, Mỹ

Thành phố đông dân thứ ba nước Mỹ rất nổi tiếng với món pizza nhân nhồi.

Ảnh: ariaatr.

Vỏ bánh thường có chiều cao khoảng 2.5 cm, bên trong được nhồi đầy nước sốt và các loại topping. Lớp phủ theo thứ tự bao gồm phô mai, rau, thịt và các loại nguyên liệu tùy chọn theo khẩu vị thực khách, cuối cùng là hỗn hợp sốt cà chua.

Chính vì chiếc bánh khá dày và nặng nề nên thay vì thưởng thức bằng tay, hầu hết mọi người sẽ dùng dao và nĩa. Dân địa phương rất ưa chuộng kiểu pizza nhân nhồi như thế này, nhưng họ cũng đồng tình rằng đây không phải món có thể ăn mỗi ngày vì dễ ngấy.

Trung Quốc

Tại Trung Quốc, hầu hết dân địa phương xem pizza là món ăn phương Tây với mức giá tương đối cao đi kèm với trải nghiệm ăn uống đẳng cấp hơn là một mặt hàng thức ăn nhanh.

Tuy nhiên, khi vào đến thị trường nội địa, các thương hiệu pizza nước ngoài cũng nhập gia tùy tục để phù hợp với khẩu vị của người địa phương.

Ảnh: thatsmags.com.

Họ có nhiều biến tấu mới lạ như pizza hải sản, ăn kèm hạt tiêu và trái đào. Hoặc pizza sầu riêng, món ăn được xem là "bốc mùi" nhất thế giới. Tuy kỳ lạ nhưng đây đều là những cách thưởng thức pizza được ủng hộ tại đất nước đông dân.

Italy

Tại Italy, chiếc bánh pizza chuẩn truyền thống phải tuân theo những nguyên tắc của vùng Napoli.

Đường kính tối đa của bánh không quá 30 cm, với độ dày 0,3 cm. Khi hoàn thành xong phần vỏ và trang trí topping, bánh phải được nướng trong lò hơi đốt củi trong 60-90 giây. Nhờ nấu nhanh dưới nhiệt độ cao, vỏ bánh pizza sẽ mềm, xốp và không bao giờ bị cháy.

Ảnh: italianfood.

Một trong những loại pizza được ưa chuộng hàng đầu tại đây là margherita với nguyên liệu chính là cà chua, phô mai mozzarella, húng quế và dầu olive. Pizza marinara cũng rất nổi tiếng, ăn kèm cà chua, lá oregano, dầu olive và tỏi.

Hàn Quốc

Pizza là món ăn nhanh phổ biến trong văn hóa ẩm thực của người Hàn Quốc. Tuy nhiên, so với Mỹ hay các nước châu Âu, bánh pizza của người Hàn thường có vị thiên ngọt hơn là mặn.

Tại Hàn Quốc, bạn có thể gọi một chiếc pizza hải sản cổ điển với mực, tôm và dứa. Hoặc thỉnh thoảng hãy thử phá cách hơn với pizza cùng khoai tây cắt miếng, mù tạt ngọt và bulgogi (thịt bò ướp gia vị). Pizza kim chi cũng là lựa chọn thú vị nếu bạn muốn thử hương vị mới.

Ảnh: mothersmementos.

Ngoài ra, một điểm độc đáo trong cách thưởng thức pizza của người Hàn là họ ăn kèm với dưa chua. Hầu hết dân địa phương không thể từ bỏ món ăn kèm quen thuộc này trong mọi bữa ăn, thế nên các cửa hàng pizza tại Hàn Quốc cũng bắt đầu phục vụ dưa chua để chiều lòng thực khách.

New York, Mỹ

Giống như Argentina và Brazil, nguồn gốc của món bánh pizza tại New York cũng có liên quan đến người Italy nhập cư.

Thời gian đầu, họ không tìm thấy lò hơi đốt củi truyền thống nên quyết định sử dụng lò than nướng bánh mì để thay thế. Qua thời gian, họ tiếp tục thích nghi bằng cách thêm dầu và đường vào bột bánh pizza để tạo nên kết cấu vỏ bánh nhẹ và thoáng khí.

Ảnh: Pinterest.

Các tiệm bánh pizza ở New York có đặc điểm là thường nướng những chiếc bánh kích thước to, sau đó cắt lát và bán theo từng miếng nhỏ. Nguyên nhân là vì nướng bằng lò than mất nhiều thời gian hơn, họ phải tăng chất lượng thay vì số lượng để đáp ứng đủ nhu cầu.

Ba Lan

Tại Ba Lan, một trong những món ăn đường phố nổi tiếng nhất là biến tấu của bánh pizza truyền thống với phong cách gần như tương tự sandwich, còn gọi là zapiekanka.

Ảnh: projectbly.

Bạn có thể tìm thấy zapiekanka ở những quầy bán hàng rong trên khắp đất nước. Tuy nhiên, cách làm món ăn này đơn giản đến mức bạn cũng có thể thực hiện tại nhà.

Đầu tiên, bạn chỉ cần cắt bánh mì baguette theo chiều dọc. Sau đó, cho nấm xào, hành tây và phô mai bào sợi lên bề mặt, nướng cho đến khi phô mai tan chảy và bánh mì trở thành màu vàng nâu. Cuối cùng, rưới sốt cà chua và mayo lên rồi thưởng thức.