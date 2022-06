8 khách sạn có thiết kế ngoạn mục

ME Dubai, Dubai, UAE: Thật khó để trở nên nổi bật tại một thành phố của những kiến ​​trúc siêu hiện đại, nhưng ME Dubai của Melia khai trương vào năm 2020 đã làm được điều đó. ME chiếm 5 tầng của tòa nhà Opus by Omniyat lộng lẫy, công trình dạng khối lập phương với khoảng rỗng hình dáng tự do ở giữa. Ảnh: Melia Hotel.