8 điểm check-in nghệ thuật tại Singapore

8. Gardens by the Bay - Planet của Marc Quinn: Bức tượng Planet của nhà điêu khắc người Anh Marc Quinn, là một tác phẩm điêu khắc một em bé khổng lồ đang ngủ trong không khí được đặt ở Gardens by the Bay - điểm du lịch nổi tiếng tại đảo quốc sư tử. Planet được hoàn thành vào năm 2008, làm bằng đồng và thép sơn, dài 10 m và nặng 7 tấn. Tác phẩm lơ lửng trên không và thách thức trọng lực Trái Đất. Marc Quinn đã bày tỏ tình yêu với con trai thông qua tác phẩm này. Đây là mô phỏng hình ảnh con trai ông lúc 7 tháng tuổi. Ảnh: Unsplash. Với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và lạ mắt, Singapore hứa hẹn sẽ đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị. Nếu bạn có kế hoạch đến đảo quốc mùa hè này, đừng quên lưu lại thông tin và dành thời gian đến tham quan tận mắt các tác phẩm này tại đây.