8 đặc quyền khi là con của tổng thống Mỹ

Tự trang trí phòng riêng: Con cái của tổng thống có thể trang trí cho căn phòng của mình theo ý thích. Tuy nhiên, với ý nghĩa lịch sử của Nhà Trắng, họ không thể thực hiện bất cứ thay đổi cấu trúc lớn nào đối với nơi này. “Một số phần về cơ bản là những căn phòng lịch sử và thuộc về người dân Mỹ, không phải của các gia đình sống ở đó”, Kate Andersen Brower, tác giả cuốn sách First Women: The Grace and Power of America Modern First Ladies, nói với ABC News năm 2016. Ảnh: John F. Kennedy Library.