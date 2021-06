8 đặc điểm thường có ở người thông minh

Trí tò mò vô hạn: Alber Einstein từng nói: “Tôi không có tài cán gì đặc biệt. Tôi chỉ tò mò một cách say mê”. Năm 2016, một nghiên cứu quan sát hàng nghìn người trong 50 năm, công bố trên tạp chí Journal of Individual Differences cho rằng người thông minh thường có tuổi thơ nhiều trải nghiệm. Họ rất tò mò về thế giới xung quanh. Điều này giúp họ có được nhiều kiến thức hữu ích, sự am hiểu khi trưởng thành. Ảnh: Medium.