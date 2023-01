8 cuốn sách không bao giờ cũ với người khát vọng làm giàu

"I Will Teach You To Be Rich" là một cuốn sách viết về tài chính cá nhân của Ramit Sethi, xuất bản năm 2009 và là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times. Trong cuốn sách này, tác giả nhấn mạnh tiết kiệm tiền không có nghĩa là sống một cuộc sống thiếu thốn, "đó là sự lựa chọn để xác định giá trị của bạn, chi tiêu cho công việc hay cho những niềm vui ngoài lề".