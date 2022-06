8 cuộc tình của Britney Spears

People đưa tin ngày 9/6 (giờ địa phương), Spears và hôn phu bí mật tổ chức lễ cưới ở bang California, Mỹ với số lượng khách mời giới hạn, chỉ 100 người. Vì buổi lễ diễn ra riêng tư nên hình ảnh cô dâu - chú rể chưa được công bố. Trước giờ G, giọng ca Baby One More Time đăng video ghi lại cảnh cô và Asghari đi dạo vòng quanh thị trấn bằng Rolls-Royce, họ cùng nhấm nháp ly rượu champagne trên xe. Ảnh: Us Weekly.