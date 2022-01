8 công chức bị điều tra việc mua bán tài liệu mật

Cơ quan điều tra cho rằng nhóm công chức đã trao đổi đề thi, đáp án kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin việc Cơ quan an ninh điều tra khởi tố 8 bị can về tội Mua bán tài liệu bí mật Nhà nước liên quan kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021.

Ngoài khởi tố 8 bị can, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Nhóm bị can gồm: Đinh Thị Giang, Nông Thị Hòa, Hoàng Thanh Thảo, Hoàng Trung Mạnh (đều là công chức Phòng công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn); Phạm Thị Hường, Liễu Minh Tuấn, Hoàng Thùy Hương (nhóm công chức Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh).

Người còn lại là Chúc Ngọc Huyền (công chức Phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn).

Theo cơ quan chức năng, sáng 19/12/2021, Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số thí sinh sử dụng bản in tài liệu có câu hỏi, đáp án giống với nội dung trong đề thi chính thức.

Sau khi tình nghi vụ việc có dấu hiệu lộ lọt bí mật Nhà nước, Ban giám sát kỳ thi đã lập biên bản và phối hợp cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Kết quả điều tra cho thấy các bị can đã có hành vi câu kết, trao đổi đề thi, đáp án và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo Điều 337 Bộ luật Hình sự, người nào cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật Nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của bộ luật này, thì bị phạt tù ở mức 2-15 năm tù.