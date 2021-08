8 con hổ chết có thể do bị gây mê kéo dài

Cơ quan chức năng nhận định có thể 8 con hổ chết do bị gây mê kéo dài, vận chuyển đường xa trong thời tiết nắng nóng.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra 8 con hổ bị chết sau khi được giải cứu. Số hổ này 2 hộ gia đình ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, nuôi nhốt trái phép.

9 trong 17 con hổ được phát hiện tại nhà dân đang được chăm sóc tại khu sinh thái ở huyện Diễn Châu. Ảnh: D.H.

Chưa xác định nguyên nhân chính thức, nhưng đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhận định có thể hổ chết do bị gây mê kéo dài, vận chuyển đường xa trong thời tiết nắng nóng. Quá trình đưa hổ ra khỏi hầm gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng sức khỏe của hổ bởi hổ nuôi có sức khỏe yếu hơn hổ tự nhiên…

Ông Lê Đại Thắng, Phó phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, nói rằng khi phát hiện, các cá thể hổ này còn khỏe mạnh. Cảnh sát sau đó trưng cầu bác sĩ chuyên ngành thú y tới để sử dụng biện pháp gây mê nhằm vận chuyển hổ ra khỏi khu vực nuôi nhốt, phục vụ công tác điều tra.

"Hổ sau khi gây mê được cho vào lồng sắt và chuyển lên xe cẩu đưa về địa điểm chăm sóc, phục vụ công tác điều tra. Quá trình di chuyển chỉ chừng vài giờ”, ông Thắng nói.

Hổ được nuôi dưới hầm, trong các chuồng sắt. Ảnh: D.H.

Theo ông Thắng, các cá thể hổ được phát hiện nuôi trong hầm nhiều năm, nên khi vận chuyển ra khu vực khác có thể thay đổi môi trường đột ngột, dẫn đến hổ chưa thể thích nghi ngay được.

"Việc thuốc gây mê có ảnh hưởng tới sức khỏe hổ. Việc này chưa thể khẳng định, cần chờ cơ quan điều tra làm rõ", ông Thắng nói.

Ngành Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết những năm qua, đơn vị thành lập nhiều đoàn, tổ công tác kiểm tra các khu vực nghi ngờ nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép nhưng không phát hiện gì.

Kiểm lâm cũng có nhiều văn bản gửi cơ quan chức năng ở huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành để tăng cường kiểm tra, giám sát việc nuôi nhốt động vật hoang dã và tuyên truyền người dân không vi phạm.

Tuy nhiên, một số hộ gia đình vẫn lén lút nuôi hổ và các loài động vật hoang dã trái phép. Do việc nuôi nhốt rất kín đáo nên khó phát hiện.

Lực lượng chức năng đưa hổ ra khỏi khu vực nuôi nhốt trái phép của người dân. Ảnh: D.H.

Trước đó, ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), phát hiện 17 con hổ đã trưởng thành (200-265 kg/con) được nuôi nhốt trái phép.

Chủ nhà khai nhận mua số hổ này từ Lào khi hổ còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm với diện tích khoảng 80-120 m2 rồi chia thành từng ô rộng khoảng 4 m2 để nuôi nhốt.

Số cá thể hổ này hiện được chuyển đến khu sinh thái ở xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) để chăm sóc, phục vụ công tác điều tra. Ngày 6/8, trong số 17 cá thể hổ này, 8 con được xác định đã chết.