7.968 ca Covid-19 trong ngày 24/7, TP.HCM có 5.396 bệnh nhân

35 tỉnh, thành phố ghi nhận thêm người mắc Covid-19. Trong đó, 2.428 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Theo bản tin 18h ngày 24/7 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 3.977 ca mắc mới gồm 27 ca nhập cảnh và 3.950 ca ghi nhận trong nước.

Như vậy, trong ngày 24/7, nước ta có tổng cộng 7.968 ca mắc mới, trong đó 31 ca nhập cảnh và 9.225 ca trong nước (gồm 1.288 người ở Long An mới được bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19).

Số lượng bệnh nhân mới ở từng tỉnh, thành phố là TP.HCM (5.396), Long An (604), Bình Dương (785), Đồng Nai (221), Tiền Giang (220), Tây Ninh (132), Khánh Hòa (104), Đồng Tháp (75), Bà Rịa - Vũng Tàu (71), Bến Tre (61), Đà Nẵng (36), Bình Thuận (31), Đắk Lắk (27), Vĩnh Long (25), Cần Thơ (23), Vĩnh Phúc (21), Phú Yên (17), Kiên Giang (14), Bình Định (12), Hậu Giang (9), Hà Nội (9), Ninh Thuận (8 ), An Giang (7), Hưng Yên (4), Quảng Ngãi (4), Đắk Nông (4), Quảng Nam (3), Hà Nam (2), Bạc Liêu (2), Hà Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Cà Mau (2), Gia Lai (1), Thừa Thiên - Huế (1); trong đó có 2.428 ca cộng đồng.

Tính đến chiều ngày 24/7, Việt Nam có tổng 90.934 ca mắc gồm 2.172 ca nhập cảnh và 88.762 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 87.192 ca, trong đó có 14.809 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.





Bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM đã gửi UBND thành phố công văn đề xuất một số nội dung về việc quản lý người nghi nhiễm và người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Theo đó, người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 (xét nghiệm nhanh dương tính) cần đưa ngay đến khu cách ly tạm thời của quận, huyện (nếu có) để quản lý, theo dõi sức khỏe, chờ kết quả xét nghiệm khẳng định rRT-PCR.

Các địa phương chưa có khu cách ly tạm thời thì để người nghi nhiễm tại nhà, nhưng phải tách riêng để tránh lây nhiễm, theo dõi sức khỏe, chờ kết quả xét nghiệm khẳng định rRT-PCR.

Với người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã có xét nghiệm khẳng định rRT-PCR, trường hợp không có triệu chứng và có tải lượng virus thấp (CT>=30) thì được tiếp tục cách ly tại nhà hoặc được cho về nhà từ khu cách ly tạm thời, theo dõi y tế theo quy định.

Trường hợp F0 có triệu chứng hoặc tải lượng virus CT<30 thì chuyển đến cơ sở điều trị. Bệnh nhân nặng, nguy kịch cần được chuyển viện sớm nhất đến cơ sở điều trị phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

F0 cần làm gì khi chưa được đến bệnh viện? Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết SARS-CoV-2 lây lan mạnh vào ngày thứ 3-4. Khi chưa được đưa đến cơ sở y tế điều trị, bệnh nhân cần hạn chế lây lan virus cho người thân.