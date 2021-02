75 trẻ mầm non mặc áo mưa đi cách ly tập trung

Sau khi bé 4 tuổi dương tính với SARS-CoV-2, 71 trẻ ở trường Mầm non Bạch Đằng (Kinh Môn, Hải Dương) phải cách ly tập trung. Bốn bé khác cũng được cách ly tại trường này. Phụ huynh chuẩn bị đồ đạc sau cuộc gọi của các giáo viên trường Mầm non Bạch Đằng. Cô Nguyễn Thị Bích, Hiệu trưởng trường Mầm non Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) vẫn nhớ thời điểm nhận được điện thoại từ cơ quan y tế thông báo 71 cháu ở trường thuộc diện F1, phải đi cách ly tập trung. Lúc đó là 11h30 ngày 1/2. Ảnh: Hiệp Đặng.