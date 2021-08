7.334 người mắc Covid-19 trong ngày 7/8, giảm 987 ca so với hôm qua

Theo thông tin từ Bộ Y tế, TP.HCM có thêm 3.930 người dương tính với nCoV trong ngày hôm nay. Hà Nội ghi nhận 10 trường hợp.

Tính từ 6h đến 18h, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.540 ca nhiễm mới gồm một ca nhập cảnh và 3.539 ca trong nước.

Như vậy, ngày 7/8, nước ta có thêm 7.334 ca nhiễm mới gồm một ca nhập cảnh và 7.333 ca ghi nhận trong nước (1.281 ca cộng đồng). So với ngày 6/8, số lượng ca mới trong ngày giảm 987 người.

Một số tỉnh như Long An, Khánh Hòa, Tiền Giang có số lượng ca mắc mới giảm. TP.HCM có thêm 3.930 ca (giảm 130 ca so với 6/8). Con số này ở Bình Dương là 882 ca (giảm 287 ca so với hôm qua). Hà Nội ghi nhận thêm 10 trường hợp.

Thống kê số ca mắc mới tại các tỉnh, thành phố khác là Đồng Nai (709), Long An (367), Bà Rịa - Vũng Tàu (288), Khánh Hòa (167), Tiền Giang (165), Cần Thơ (141), Tây Ninh (134), Phú Yên (78), Vĩnh Long (62), Bình Thuận (61), Đồng Tháp (60), Bến Tre (49), An Giang (31), Ninh Thuận (22), Sơn La (20), Kiên Giang (17), Bình Định (17), Gia Lai (17), Quảng Bình (15), Lâm Đồng (12), Hải Dương (11), Hà Nội (10), Quảng Nam (10), Hậu Giang (9), Đắk Nông (7), Quảng Ngãi (7), Bạc Liêu (6), Hà Tĩnh (6), Cà Mau (5), Thanh Hóa (4), Thái Bình (4), Lào Cai (4), Bình Phước (2), Ninh Bình (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (1).

Tính đến 7/8, Việt Nam có 200.715 ca nhiễm trong đó có 2.339 ca nhập cảnh và 198.376 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 196.806 ca, trong đó có 63.863 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hai tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.





Theo nhận định của PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, tình hình Hà Nội vẫn kiểm soát được nhưng còn phức tạp

Sáng nay, Hội đồng Đạo đức, Bộ Y tế, đã họp thẩm định kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giữa kỳ giai đoạn 2 vaccine Nano Covax của Công ty Nanogen.

Dự kiến ngày 15/8, Bộ Y tế tiếp tục tổ chức cuộc họp thẩm định. Nếu kết quả pha 3a tốt, Hội đồng Đạo đức sẽ có đề xuất phù hợp với cơ quan chức năng để xem xét cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nano Covax.

