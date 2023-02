70 trường đại học công bố thông tin tuyển sinh năm 2023

Cụ thể, năm 2023, ĐH Lâm nghiệp sẽ tuyển sinh dựa trên các phương thức là xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học tập THPT (học bạ); xét tuyển thẳng và xét kết quả bài thi đánh giá năng lực.

Trong năm nay, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp dự kiến duy trì chỉ tiêu và các phương thức tuyển sinh như năm học 2022-2023. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 4.868 với tối đa 20% chỉ tiêu để xét tuyển tại cơ sở Nam Định.

Các phương thức tuyển sinh của trường là xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học bạ THPT và phương thức khác.

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và đề án tuyển sinh, ĐH Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ở các ngành đào tạo cụ thể như sau:

Phương thức tuyển sinh của ĐH Nông - Lâm Bắc Giang là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ).

ĐH Gia Định dự kiến tuyển năm 2023 với 1.800 chỉ tiêu cho 45 ngành/chuyên ngành với 2 chương trình đào tạo là đại trà và tài năng.

Ba phương thức ĐH Gia Định sử dụng để tuyển sinh bao gồm xét kết quả học bạ THPT với tổng điểm trung bình 3 học kỳ là học kỳ 1, 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Danh sách các trường đại học đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2023 trên cả nước như sau:

