70 người mang mã tấu tìm đối thủ để hỗn chiến

Nhóm của "Cu Tý" ngồi trên 30 xe máy, mang theo hung khí, đi qua nhiều tuyến đường để tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 23/3, 12 người (độ tuổi từ 15 đến 17) thừa nhận với cán bộ Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng về việc mang theo dao phóng lợn, mã tấu để hỗn chiến trong đêm 19 và 20/3.

Từ lời khai này, lực lượng chức năng đang xác minh, triệu tập gần 60 người có liên quan lên làm việc.

Theo lời khai ban đầu, đêm 19 và 20/3, nhóm thanh, thiếu niên trên được một người có tên tài khoản mạng xã hội là "Cu Tý" rủ đi đánh nhau với nhóm khác tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Nhóm này có khoảng 70 người, với 30 xe máy và nhiều hung khí như dao phóng lợn, gậy sắt, mã tấu... để tham gia hỗn chiến.

CSGT Đà Nẵng triệu tập những người liên quan lên làm việc. Ảnh: N. Vũ.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, họ dùng khẩu trang y tế che kín biển số, xé áo mưa băng vào bắp tay để nhận diện với phe đối thủ rồi đi theo "Cu Tý" đến điểm hẹn.

Đến nơi, 70 người không thấy nhóm đối thủ. Sau đó, "Cu Tý" tiếp tục dẫn cả nhóm mang theo hung khí, điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường ở quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ để tìm nhưng vẫn không gặp.

CSGT Đà Nẵng đã trích xuất camera, đồng thời phối hợp với công an các địa phương để truy tìm những người liên quan. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 xe máy và nhiều hung khí.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT, Công an Đà Nẵng, cho biết nhóm thanh, thiếu niên này có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và gây mất an ninh trật tự, khiến người dân lo lắng, bức xúc nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.