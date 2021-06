70% người dân TP.HCM sẽ được tiêm vaccine Covid-19 trong năm nay

Theo ông Dương Anh Đức, TP.HCM có hai nguồn cung vaccine Covid-19 là Chính phủ cấp (khoảng 10 triệu liều) và chủ động tiếp cận (5-10 triệu liều).

Trưa 21/6, TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 tại thành phố. Chỉ trì họp báo có Phó chủ tịch UBND Dương Anh Đức, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam và ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ông Dương Anh Đức cho biết TP.HCM rất vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm quan trọng khi được Chính phủ giao triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng, chống Covid-19 có quy mô lớn.

Chiến dịch tiêm chủng kéo dài 5 ngày

Theo ông Dương Anh Đức, trong số một triệu liều vaccine mà Chính phủ Nhật Bản tặng Việt Nam, thành phố đã nhận được 836.000 liều. Trong đó, 30.000 liều giao Bộ Quốc phòng để tiêm cho lực lượng vũ trang, 20.000 liều được chỉ định cho lực lượng công an (18.000 liều cho Công an TP.HCM, 2.000 liều còn lại được tiêm cho cán bộ thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn).

"TP.HCM được giao nhiệm vụ tiêm hơn 804.000 liều vaccine trong thời gian rất gấp, bắt đầu từ ngày thứ 7 và chiều nay sẽ triển khai đại trà. Hy vọng chiến dịch triển khai đúng kế hoạch mong muốn là 5 ngày, thời gian còn lại dành để tiêm vét", ông nói.

Ông Phạm Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết mục tiêu của thành phố là có 14 triệu liều vaccine để tiêm cho toàn bộ người dân thành phố. Đến nay, với số liều nhận được, nếu tiêm hết, thành phố sẽ có độ bao phủ vaccine 6%. Thành phố cũng nỗ lực tất cả nguồn lực để tiếp cận vaccine, đảm bảo từ đây đến cuối năm, 2/3 người dân có thể được tiêm vaccine.

Đồng thời, theo thông tin của Bộ Y tế, tiến độ vaccine nội rất khả quan. Hy vọng đến năm 2022, Việt Nam có những lô đầu tiên và người dân Việt Nam sẽ có vaccine nội sử dụng.

Nhân viên tại Khu chế xuất Tân Thuận đã được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Chí Hùng.

Người bị sốc phản vệ sẽ được bảo hiểm y tế chi trả

Ông Phạm Hoài Nam cho biết đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Do đó, công tác chuẩn bị rất gấp rút và thời gian tiêm chủng ngắn.

Để đảm bảo an toàn, thành phố đã bố trí 946 đội tiêm, 59 đội dự phòng. Mỗi đội đã được Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM tập huấn về công tác an toàn tiêm chủng.

Bên cạnh đó, hơn 4.000 đảng viên, thanh niên cũng được tập huấn công tác hậu cầu, hướng dẫn người dân tiêm chủng, giãn cách, đảm bảo trật tự an toàn.

Ngành y tế cơ cấu tổ tiêm chủng gồm 5 nhân sự (2 bác sĩ, 3 điều dưỡng). Trong đó, một bác sĩ khám sàng lọc, một bác sĩ theo dõi cấp cứu, 2 điều dưỡng tiêm và một điều dưỡng hỗ trợ cấp cứu.

Tổ hành chính có 3 người gồm một nhân sự tổ chức khai báo y tế, sàng lọc và bổ sung giấy tờ cam kết, 2 nhân viên địa phương nhập dữ liệu, cấp giấy chứng nhận.

Tổ an ninh gồm một dân quân tự vệ, một công an, một nhân viên y tế địa phương và 4 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ. Ngành y tế quan tâm an toàn tiêm chủng, do đó, lực lượng cấp cứu được bố trí túc trực ở các điểm tiêm, đảm bảo xe cấp cứu đến nhanh nhất trong vòng 2-3 phút nếu có sự cố xảy ra.

"Với tiêm chủng, sẽ có tỷ lệ nhất định gặp phản vệ. Người không may bị sốc phản vệ sẽ được chế độ bảo hiểm y tế chi trả", ông nói.

Sau buổi triển khai đầu tiên vào ngày 19/6, Sở Y tế đã rút nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức tiêm chủng như sàng lọc, ngồi chờ sau tiêm, tránh tình trạng tập trung đông, gây mất trật tự... Tổ tiêm chủng với 15 nhân sự sẽ đảm bảo các công tác này.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cũng cho biết thêm Sở Y tế TP.HCM đã họp đến 2h đêm để tổng hợp bài học kinh nghiệm, điều chỉnh cách điều phối. Cơ quan chức năng rút ra nhiều kinh nghiệm trong khâu sàng lọc, trong và sau tiêm.

"Giai đoạn đầu, ngành y tế cần đảm bảo sàng lọc, chỉ có người đủ an toàn mới được tiêm chủng. Thông thường, phản ứng phản vệ xảy ra khảong vài phút sau tiêm. Do đó, người được tiêm cần ngồi gần nhân viên y tế theo dõi, sau đó nhường vị trí cho người khác mới tiêm sau", ông nói.

Hiện tại, Bộ Y tế cử đội công tác đặc biệt do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đứng đầu, thường xuyên giám sát các hoạt động tiêm chủng và nhiều công tác khác.

TP.HCM được nhận bao nhiêu liều vaccine Covid-19 trong năm nay?

Ông Dương Anh Đức cho biết TP.HCM có 2 nguồn cung vaccine là Chính phủ cấp và thành phố chủ động tiếp cận.

Theo kế hoạch dự kiến đến cuối năm, Việt Nam sẽ nhận hơn 100 triệu liều vaccine, TP.HCM sẽ được nhận khoảng 10% trong số này (khoảng 10 triệu liều).

Ngoài ra, thành phố đã tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất, không phải qua trung gian. Với nguồn cung này, TP.HCM đang hướng đến việc có khoảng 5-10 triệu liều trong năm nay.

Trước đó, sáng 19/6, TP.HCM khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 tại một công ty ở Khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

Tại buổi khởi động chiến dịch, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết làn sóng dịch Covid-19 lần 4 tại TP.HCM khó kiểm soát hơn so với các đợt bùng phát trước đó.

Theo Phó thủ tướng, số lượng vaccine đợt này đáp ứng được một phần trong số 2,3 triệu người cần được ưu tiên tiêm chủng của thành phố. Do đó, thành phố chỉ có thể ưu tiên tiêm chủng cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất và lực lượng công an, quân đội.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cũng khẳng định đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thành phố với tốc độ triển khai thần tốc trong 7 ngày. Chiến dịch diễn ra trước khi thành phố đánh giá lại tình hình dịch bệnh để có những quyết sách quan trọng tiếp theo.

Thành phố tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng với số lượng 650 điểm/ngày tại Trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm lưu động. Để đảm bảo việc giãn cách trong quá trình tiêm chủng, mỗi điểm tiêm chỉ thực hiện cho 200 người/ngày. Nếu thực hiện đúng tiến độ, trong một ngày, khoảng 200.000 người sẽ được tiêm chủng. Dự kiến, chiến dịch hoàn thành trước ngày 27/6.

Từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 1.651 ca mắc mới, cao thứ 3 cả nước, sau hai ổ dịch khu công nghiệp là Bắc Giang và Bắc Ninh. Sau khi kiểm soát được ổ dịch liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, gần đây, các ca mắc mới đều là người tiếp xúc của những chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Sáng 19/6, TP.HCM bước vào đợt tiêm chủng vaccine Covid-19 lớn nhất lịch sử. Theo thông tin từ Bộ Y tê, riêng trong ngày 20/6, TP.HCM đã tiêm được tổng cộng 2.708 mũi.