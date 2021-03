7 từ tiếng Anh được thêm vào từ điển năm 2021

7. Chồng của phó tổng thống Mỹ được gọi là gì? First Gentleman

Second Gentleman

Third Gentleman Second Gentleman là một cụm từ được sử dụng từ vài năm trước, nhưng không phổ biến. Đến năm 2020, cụm từ này được sử dụng rộng rãi khi bà Kamala Harris nhậm chức Phó tổng thống Mỹ. Theo đó, chồng của bà, ông Douglas Craig Emhoff, được gọi là Second Gentleman (tạm dịch là Đệ nhị phu quân). Ông cũng là Đệ nhị phu quân đầu tiên của nước Mỹ. Theo định nghĩa của Merriam-Webster, Second Gentleman là chồng hoặc nam cộng sự của phó tổng thống hoặc người giữ chức phó (dưới cấp chỉ huy cao nhất) của một quốc gia hoặc khu vực tài phán. WATE.