7 trần nhà nghệ thuật ngoạn mục nhất thế giới

Nhà thờ St. Ignatius, Italy: Trần nhà thờ này có một trong những bức tranh tường lớn nhất thế giới, trải dài hơn 40 m. Bức tranh này có tên “Allegory of the Missionary Work of the Jesuits” do họa sĩ Andrea Pozzo thực hiện. Ảnh: America Magazine.