7 tảng đá khổng lồ chênh vênh như sắp rơi

Đá thăng bằng, Colorado, Mỹ: Nằm tại Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Garden of the Gods (Colorado Springs, Colorado), tảng đá này cao hơn 10 m và nặng khoảng 1,4 triệu tấn. Như các khối đá khác ở trung tâm, đá thăng bằng hình thành tự nhiên do xói mòn. Hiện tại, nó đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ đến từ biến đổi khí hậu, động đất và con người. Ảnh: Ritebook.