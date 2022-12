Phần lớn con của Pele khá kín tiếng, nhưng cũng có người từng kiện cha ra tòa.

Hình ảnh 7 người con của Pele do bà Kely đăng tải. Ảnh: Kely Nascimento.

Pele kết hôn 3 lần và có 7 người con. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông bắt đầu vào cuối những năm 1960 với bà Rosemeri dos Reis Cholbi. Họ có với nhau 3 người con: Con gái Kely và Jennifer, con trai Edinho Nascimento.

Vài thập kỷ sau đó, Pele li dị vợ khi ông có quan hệ tình cảm với ngôi sao nhạc Pop người Brazil Xuxa. Tuy nhiên, họ chỉ hẹn hò trong 4 năm rồi chia tay vào năm 1986.

Vào những năm 1990, Pele kết hôn với người vợ thứ hai Assiria Lemos Seixas. Trong 12 năm chung sống, huyền thoại bóng đá Brazil và vợ có một cặp song sinh trai - gái là Joshua và Celeste. Sau khi chia tay bà Seixas, Pele kết hôn với doanh nhân người Brazil Marcia Cibele Aoiki.

Ngoài 5 người con chung với vợ cũ, Pele có con với người giúp việc Anizia Machado và nhà báo Lenita Kurtz. Dưới đây là câu chuyện về 7 người con của huyền thoại bóng đá người Brazil.

Kely Christina Arantes do Nascimento

Kely sinh ngày 13/1/1967, là con gái đầu lòng của Pele. Với tư cách là một vận động viên, Pele đã truyền cảm hứng cho con gái để trở thành một người kỷ luật, khiêm tốn và biết cống hiến.

Khi trưởng thành, Kely cùng các em gái thành lập Quỹ Nascimento - tổ chức xây dựng tương lai bền vững và hòa bình cho trẻ em toàn cầu thông qua thể thao và nghệ thuật.

Gần đây, bà tập trung vào ngoại giao thể thao, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc thông qua du lịch thế giới và kể chuyện. Tháng 6/2022, bà có một buổi diễn thuyết trên TEDx để nói về những người phụ nữ vượt qua rào cản trong bóng đá.

Hiện, con gái đầu lòng của Pele đang thực hiện một dự án phim nói về sự bất bình đẳng giới trong thể thao.

Bà Flávia Arantes do Nascimento chụp ảnh cùng cha. Ảnh: Flávia Arantes do Nascimento.

Flávia Arantes do Nascimento

Flávia Arantes do Nascimento sinh năm 1968, là con gái của Pele với nhà báo Lenita Kurtz. Thời điểm đó, bà Rosemeri dos Reis Cholbi vẫn là vợ hợp pháp của Pele.

Con gái thứ hai của Pele khá kín tiếng. Theo People, hiện bà Flávia đang làm việc tại một bệnh viện ở Brazil. Ngoài ra, bà cũng là thành viên trong hội đồng quản trị của Bệnh viện Little Prince.

Sandra Regina Machado Nascimento

Sandra Regina Machado Nascimento sinh năm 1963, là con gái của Pele và người giúp việc Anizia Machado. Sandra là kết quả của mối tình vụng trộm giữa ngôi sao bóng đá và người giúp việc nên nhiều năm sau khi chào đời, bà bị cha chối bỏ và từ chối xét nghiệm DNA.

Năm 1991, bà Sandra kiện cha ra tòa. Hai năm sau đó, tòa công nhận bà là con gái của Pele dựa trên kết quả xét nghiệm DNA. Qua đó, Sandra được phép đặt tên theo họ của cha.

Sau vụ kiện, bà xuất bản cuốn sách The Daughter the King Didn't Want, kể chi tiết hành trình đầy sóng gió mà bà phải chịu đựng khi bị cha chối bỏ.

Đến năm 2001, bà Sandra tiếp tục đệ đơn kiện cha, yêu cầu cha bồi thường tài chính. Trong đơn kiện, bà nói rằng bà không nhận được tiền chu cấp từ Pele như những người anh em cùng cha khác mẹ khác là Kely, Edson và Jennifer. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của bà.

Tháng 10/2006, bà Sandra qua đời vì bệnh ung thư.

Edinho "Edson" Arantes do Nascimento

Edinho "Edson" Arantes do Nascimento cũng chơi bóng đá giống cha. Ảnh: AP.

Edinho "Edson" Arantes do Nascimento sinh ngày 27/8/1970, biệt danh Edson của ông là do Pele đặt. Edinho cũng theo đuổi sự nghiệp bóng đá giống cha nhưng ở vị trí thủ môn.

Trong suốt sự nghiệp, Edinho thi đấu cho 4 câu lạc bộ của Brazil là Santos, Portuguesa Santista, São Caetano và Ponte Preta.

Đến năm 1999, ông giải nghệ và chuyển qua làm huấn luyện viên bóng đá.

Năm 2005, con trai lớn của Pele bị bắt sau đó bị kết án vì rửa tiền và buôn ma túy. Thời gian con trai ngồi tù, Pele nhiều lần đến thăm con.

Sau khi ra tù, Edinho tiếp tục quay về sân cỏ. Đầu tháng 12/2022, ông được thuê làm huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng đá Brazil Londrina.

Jennifer Cholby Arantes do Nascimento

Jennifer sinh năm 1978, là con gái của Pele với bà Rosemeri dos Reis Cholbi. Khác với các anh, chị của mình, bà Jennifer khá kín tiếng và ít khi lộ mặt trước truyền thông.

Hình ảnh hiếm hoi của bà Jennifer Cholby Arantes do Nascimento cùng cha. Ảnh: Alamy stock photo.

Thông tin về bà Jennifer rất ít, hình ảnh của bà cũng không được công khai Đến nay, hình ảnh hiếm hoi về bà Jennifer được tiết lộ là bức ảnh Pele bế bà khi bà mới sinh.

Joshua Arantes do Nascimento

Joshua sinh ngày 28/9/1996, là con trai của Pele và bà Assiria Lemos Seixas. Joshua là một cầu thủ bóng đá giống cha, nhưng anh khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Năm 2013 và 2014, Joshua từng thi đấu cho câu lạc bộ Santos. Sau đó, anh chuyển đến Mỹ để thi đấu cho đội bóng Spartans của Đại học Tampa.

Joshua Arantes do Nascimento có bằng cử nhân ngành Thể dục sinh lý học và Hiệu suất con người. Hiện, anh vẫn sinh sống tại Mỹ và làm việc trong lĩnh vực phát triển thể chất và hiệu suất thể thao. Ngoài ra, anh là huấn luyện viên tại Golden Goal Soccer Academy (bang Florida).

Celeste Arantes do Nascimento

Celeste là em gái song sinh của Joshua. Giống anh trai, Celeste khá kín tiếng và không xuất hiện trước công chúng. Đôi khi cô chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, trong những bức ảnh chụp cùng anh chị của mình.