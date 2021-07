7 loài bướm hiếm nhất thế giới

Leona's Little Blue: Tên của nó được đặt theo Leona Rice - người phát hiện loài này lần đầu ở Klamath, Oregon (Mỹ). Số lượng cá thể ước tính hiện tại của Leona's Little Blues còn khoảng 1.000 - 2.000 con. Chúng sống chủ yếu trên những cây kiều mạch. Tuy nhiên, "ngôi nhà" của chúng đang bị xâm phạm nhiều do quá trình khai thác gỗ và một số loài thực vật xâm lấn khác. Ảnh: Flickr.