7 đường tàu đẹp nhất nước Mỹ

1. Rockies to the Red Rocks, từ Denver đến Moab: Là tuyến tàu hạng sang đầu tiên tại Mỹ của Rocky Mountaineer, tuyến đường "Rockies to the Red Rocks" đưa du khách đi trong hành trình kéo dài hai ngày từ Denver, Colorado đến Moab, Utah, băng qua rặng Rocky và khu vực tây nam hùng vĩ. Toa tàu trần kính sẽ giúp bạn tận hưởng khung cảnh dễ dàng hơn. Ảnh: The Pioneer Woman.