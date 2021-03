7 điểm đến di sản khó bỏ qua khi du lịch Hong Kong

Nhà máy dệt may The Mills: The Mills là kết quả cải tạo từ các nhà máy dệt của Tập đoàn Nan Fung thành trung tâm văn hóa và không gian bán lẻ. Trong những năm 1950, Hong Kong (Trung Quốc) nổi tiếng với ngành công nghiệp dệt may, nổi bật trong đó là tổ chức tư nhân Nan Fung Textiles. Hoàn thành vào năm 2018, The Mills có ý nghĩa tôn vinh lịch sử vang bóng một thời của ngành công nghiệp dệt, đồng thời hướng đến một Hong Kong đổi mới trong tương lai. Ảnh: The Mills.