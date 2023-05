7 địa điểm du lịch ẩm thực đặc sắc trên thế giới

Các tín đồ ẩm thực không nên bỏ qua 7 địa danh trên thế giới với nền văn hóa ẩm thực đa dạng và phong phú dưới đây.

7 điểm đến du lịch ẩm thực hấp dẫn nhất trên thế giới. Ảnh: Eatery NYC.

Du lịch ẩm thực là hình thức du lịch hướng tới sự trải nghiệm các món ngon và đặc sản gắn liền với truyền thống, bản sắc văn hóa của các địa phương. Theo một báo cáo gần đây của American Express, du lịch ẩm thực là xu hướng đang phát triển với 81% khách du lịch mong muốn được thưởng thức đồ ăn địa phương và có tới 37% du khách tìm kiếm và lên kế hoạch toàn bộ hành trình để trải nghiệm tối đa các nhà hàng địa phương nổi tiếng.

Với hình thức này, du khách sẽ có được những cảm nhận rõ nét nhất về cuộc sống của người dân bản địa cũng như nét ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền. Cùng trải nghiệm du lịch ẩm thực với 7 địa danh có nền văn hóa ẩm thực độc đáo trên thế giới.

Rome, Italy

Rome là điểm đến du lịch lý tưởng ở châu Âu mà bất kỳ tín đồ ẩm thực nào cũng nên ghé thăm ít nhất một lần. Thành phố này nổi tiếng với các món mì ống như rigatoni carbonara và cacio e Pepe. Suppli - món viên chiên làm từ cơm, thịt, sốt cà chua và mozzarella - là món ăn nhẹ độc đáo và nổi tiếng mà du khách chỉ có thể tìm thấy ở Rome. Ngoài ra, nơi đây cũng được biết đến là thành phố có món kem gelato ngon nhất Italy.

Món Rigatoni carbonara. Ảnh: Estadão.

San Sebastian, Tây Ban Nha

San Sebastian là một thành phố nhỏ ở vùng Basque, nằm trên bờ biển phía bắc của Tây Ban Nha. Nơi đây nổi tiếng là một trong những thủ đô ẩm thực của thế giới với nhiều nhà hàng sở hữu sao Michelin nhất. Món ăn trứ danh của San Sebastian là pintxos, gần giống với tapas tại các khu vực khác của Tây Ban Nha. Du khách có thể dễ dàng trải nghiệm các món ăn và đồ uống địa phương tại các quán bar pintxos quanh thành phố.

Món Pintxos. Ảnh: Lovefood.

Kyoto, Nhật Bản

Kyoto cũng là một trong những điểm đến ẩm thực ở Nhật Bản nổi tiếng thế giới. Thành phố này sở hữu nhiều nhà hàng được trao sao Michelin cùng những món ăn địa phương đa dạng. Các món ăn đặc trưng của Kyoto có thể kể đến như mì Soba, mì Ramen và các món tráng miệng được làm từ nguyên liệu truyền thống như đậu hũ, trà xanh, warabi-mochi và Kudzu.

Ramen kiểu Kyoto. Ảnh: T&T TRAVEL.

Thành phố Mexico, Mexico

Thành phố Mexico từ lâu đã trứ danh với nền văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc. Nơi đây là khởi nguồn của nhiều món ăn, thức uống nổi tiếng thế giới như món bánh taco đường phố hay rượu mezcal và tequila. Du khách có thể dành cả tuần để trải nghiệm văn hóa ẩm thực vòng quanh thành phố Mexico mà không hề cảm thấy nhàm chán.

Bánh taco. Ảnh: The Kitchen Community.

Bangkok, Thái Lan

Bangkok là thiên đường của những người sành ăn, và trên hết, là một trong những điểm đến ẩm thực hợp túi tiền nhất, khi du khách có thể ăn uống no nê tại thành phố này mà không tốn quá nhiều chi phí. Bangkok nổi tiếng với các khu chợ ẩm thực đường phố cùng các món ăn phổ biến như xôi xoài, pad Thái, súp tom yum cay hay gỏi đu đủ xanh.

Món Pad Thái. Ảnh: Lifestyle Asia.

New York, Mỹ

Thành phố New York là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa cũng như ẩm thực khác nhau trên thế giới. Các món ăn phổ biến nên thử tại thành phố này có thể kể đến như pizza kiểu New York hay Pastrami và thịt bò bắp. Du khách cũng có thể thuởng thức món dimsum chính hiệu ở khu phố người Hoa (Chinatown), bánh mì tròn với cá hồi cho bữa sáng hay thử các món ăn nước ngoài khác như falafel, pierogi của nền ẩm thực phong phú tại New York.

Pastrami và thịt bò bắp. Ảnh: nycgo.

Lima, Peru

Lima đã khẳng định vị thế là điểm đến ẩm thực hàng đầu ở Nam Mỹ. Đây là quê hương của Central - nhà hàng được xếp hạng cao nhất trong danh sách Nhà hàng Tốt nhất Mỹ Latinh và xếp thứ 2 trong danh sách 50 Nhà hàng Tốt nhất Thế giới năm 2022. Món ăn đặc trưng của thành phố Lima là ceviche tươi (cá tươi được tẩm ướp trong nước cốt chanh) và cocktail Pisco Sour. Đối với những du khách thích trải nghiệm ăn uống mới lạ, nhiều nhà hàng tại đây còn phục vụ các món ăn từ chuột lang, plpaca và nhiều món ăn độc đáo khác.

Món Ceviche. Ảnh: Big 7 Travel.