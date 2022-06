7 đại học hàng đầu thế giới năm 2023

5. ĐH Harvard (Mỹ): Được đánh giá 97,6 điểm, giảm 0,4 điểm so với năm 2022 nhưng ĐH Harvard vẫn giữ nguyên vị trí số 5 trong danh sách của QS. Dù các chỉ số về tỷ lệ sinh viên quốc tế, tỷ lệ khoa quốc tế bị đánh giá mức điểm khá thấp, Harvard vẫn được chấm điểm tuyệt đối ở yếu tố danh tiếng học thuật, danh tiếng với nhà tuyển dụng, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm... Thành lập năm 1636, Harvard là tổ chức giáo dục đại học lâu đời ở Mỹ, được đánh giá cao về tầm ảnh hưởng, danh tiếng trên toàn thế giới. Hiện, trường có khoảng 21.000 sinh viên, 11 đơn vị học thuật, 10 phân khoa đại học và Viện Nghiên cứu Cao cấp Radcliffe. Ảnh: The New Times.