7 công trình kiến trúc bằng tre nổi tiếng

Arc at Green School được cấu tạo từ những vòm tre cao 14 m và kết nối với nhau bằng các tấm lưới chống đàn hồi được uốn cong. Đây là dự án mới nhất nằm trong khuôn viên của Green School (Bali, Indonesia), do công ty kiến trúc Ibuku thiết kế. Công trình này thể hiện giải pháp thiết kế mới bằng tre và trở thành điển hình cho cấu trúc nhẹ hoàn toàn trong xây dựng. Nhờ đó, Dezeen gọi Arc at Green School là "công trình kiến trúc chưa từng có" trên thế giới. Ảnh: Arch Daily.