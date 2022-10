7 chuyến tàu tốt nhất châu Á

3. Seven Stars Cruise Train (Nhật Bản): Không chỉ du ngoạn quanh đảo Kyushu, chuyến tàu còn cung cấp hành trình kéo dài 4 ngày đưa bạn qua 5 tỉnh gồm Fukouka, Otia, Miyazaki, Kagoshima và Kamamoto. Khách du lịch có thể trải nghiệm cách sống của người dân địa phương và qua đêm tại quán trọ truyền thống Ryokan ở thị trấn Yufuin. Đây cũng là khu nghỉ dưỡng onsen tốt nhất ở đây. Đặc biệt, các món ăn phục vụ trên tàu do người đứng đầu tàu Seven Stars chuẩn bị. Ảnh: CNN.