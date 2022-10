7 chuyến tàu ngắm cảnh tốt nhất Nhật Bản

7. Tàu Seven Stars: Con tàu sang trọng Seven Stars du ngoạn quanh đảo Kyushu – hòn đảo trung tâm ở phía tận cùng tây nam Nhật Bản. Ra mắt vào năm 2014, đoàn tàu với 7 toa, mỗi toa chỉ phục vụ 28 hành khách trong 14 dãy phòng. Toàn bộ toa tàu được làm từ những loại gỗ quý cùng trải nghiệm ẩm thực cao cấp được tạo nên bởi những đầu bếp siêu hạng của vùng Kyushu. Cái tên “Bảy sao” tượng trưng cho bảy khu vực con tàu này đi qua gồm Fukuoka, Nagasaki, Saga, Kumamoto, Oita, Miyazaki và Kagoshima trong hành trình 4 ngày, dài 3.000 km. Ảnh: Seven Stars.