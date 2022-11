7 chế độ ăn kiêng kỳ quái của sao Hollywood

Nhiều sao Hollywood áp dụng các phương pháp ăn kiêng kỳ quái dù mang lại kết quả giảm cân nhanh chóng nhưng tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe và tính mạng người thực hiện.

Rebel Wilson, Kim Kardashian, Jessica Alba và Gwyneth Paltrow đều là những ngôi sao Hollywood đã áp dụng chế độ ăn kiêng kỳ lạ. Ảnh: Jessicaalba, Kimkardashian, Rebelwilson/Instagram.

Các ngôi sao Hollywood dành phần lớn thời gian dưới ánh đèn sân khấu. Nhiều người trong số họ luôn bận tâm đến sức khỏe và thể lực để giữ dáng trước ống kính. Trong quá trình giảm cân, một số ngôi sao đã tham gia vào chế độ ăn kiêng khiến nhiều người phải vò đầu bứt tai.

Dưới đây là 7 trong số những chế độ ăn kiêng kỳ lạ nhất của người nổi tiếng ở Hollywood hiện đại.

Kim Kardashian giảm cân cực khổ

Kim Kardashian, 42 tuổi, không còn xa lạ với những tranh cãi về chế độ ăn kiêng. Nhưng việc cô giảm cân cho Met Gala năm 2022 khiến các chuyên gia lo ngại và chiến thuật “cực đoan” này có thể không tốt cho sức khỏe.

Cô tuân theo chế độ ăn kiêng cắt giảm carbs nghiêm ngặt để giảm khoảng 7 kg trong 3 tuần.

Kardashian nói với tạp chí Vogue rằng đã cắt bỏ đường và tinh bột, chỉ ăn rau, protein sạch và chạy bộ bằng cách mặc bộ đồ tắm hơi để giảm cân nhanh hơn.Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng nhận định cách giảm cân nhanh chóng, không bền vững này có thể không giúp đốt cháy chất béo, đặc biệt trong thời gian dài.

Tập cardio và cắt giảm carb có thể giúp giảm cân ban đầu, phần lớn trong số đó là trọng lượng nước, nhưng nó thường dẫn đến tăng cân trở lại. Theo thời gian, điều này sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe.

Để giảm cân lành mạnh, các chuyên gia khuyến nghị mục tiêu giảm 1-2 pound/tuần (0,45-0,9 kg/tuần), lý tưởng nhất là thực hiện giảm cân bằng những thay đổi nhỏ.

Kim Kardashian là một trong những ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng nhất hành tinh. Ảnh: Kimkardashian/Instagram.

Chris Hemsworth và David Harbor nhịn ăn gián đoạn

Nhịn ăn gián đoạn, hoặc giới hạn các bữa ăn trong một khung thời gian cụ thể, đã trở thành một chế độ ăn kiêng phổ biến nhằm tăng tốc mức độ giảm cân và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Ngôi sao Marvel Chris Hemsworth, 39 tuổi, đã áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn giảm cân nhanh chóng để đóng vai một thủy thủ bị đắm tàu ​​trong bộ phim In the Heart of the Sea.

Tương tự, ngôi sao của bộ phim Stranger Things, David Harbor, 47 tuổi, cho biết việc nhịn ăn gián đoạn đã giúp anh giảm 75 pound (khoảng 34 kg) cho phần mới nhất của loạt phim ăn khách trên Netflix. Tuy nhiên, anh cũng gặp phải tác dụng phụ.

Chris Pratt ăn bánh mì không men liên tục trong 21 ngày

Năm 2019, Men's Health đưa tin Chris Pratt, 43 tuổi, đã bắt tay vào một chế độ ăn kiêng có tên là Daniel. Daniel Fast dựa trên Daniel, nhà tiên tri, người có kinh nghiệm về chế độ ăn uống và tâm linh được ghi lại trong Kinh thánh. Chế độ này chỉ ăn trái cây, rau và bánh mì không men trong 21 ngày liên tục.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS), chế độ ăn kiêng này hạn chế nghiêm trọng lượng calo hoặc loại thực phẩm, nó thường dẫn đến giảm cân không lâu dài. Hơn nữa, chúng có thể không cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng bạn cần.

Chris Pratt đã chứng kiến ​​​​sự biến đổi cơ thể ngoạn mục trong những năm qua. Ảnh: Prattprattpratt/Instagram.

Shailene Woodley uống đất sét buổi sáng

Nữ diễn viên Shailene Woodley, 30 tuổi, cho biết cô nuốt nửa thìa cà phê đất sét trong 8 ounce (khoảng 460 ml) nước mỗi sáng vì cho rằng nó có thuộc tính giải độc.

Shailene tự hào phát biểu trên một blog làm đẹp rằng đất sét là "một trong những thứ tốt nhất bạn có thể đưa vào cơ thể".

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng không đồng tình với nữ diễn viên vì thận và gan không thể xử lý hết độc tố. Đúng là đất sét chứa nhiều khoáng chất có ích (như sắt và canxi) nhưng bạn có thể bổ sung chúng bằng cách ăn thực phẩm giàu khoáng chất như rau bina, bông cải xanh, cải xoăn và các loại hạt.

Nữ diễn viên Shailene Woodley đóng vai chính trong Divergent của đạo diễn Neil Burger. Ảnh: Handout.

Miranda Kerr, Jessica Alba và Blake Lively tẩy tế bào chết bằng nước trái cây

Cựu người mẫu Victoria's Secret Miranda Kerr, 39 tuổi, và các nữ diễn viên Jessica Alba và Blake Lively đều đã thử dùng sữa rửa mặt bằng nước trái cây.

Những chất tẩy rửa này nhằm mục đích loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và hoạt động như một quá trình “thiết lập lại” chế độ ăn uống, mặc dù chúng không phải là phương pháp giảm cân được khoa học chứng minh.

Cho dù quá trình thanh lọc cơ thể liên quan đến việc bỏ bữa ăn hoàn toàn hay thay thế các bữa ăn chọn lọc bằng nước trái cây, khái niệm thanh lọc cơ thể bằng nước trái cây không phù hợp với đặc điểm sinh học của con người.

Jessica Alba là một người nghiện thể dục. Ảnh: Jessicaalba/Instagram.

“Khi chúng ta thở, đi vệ sinh, hay khi gan hoạt động, cơ thể sẽ tự làm sạch và giải độc. Không cần phải tuân theo một kế hoạch ăn kiêng nhất định để làm điều đó", chuyên gia dinh dưỡng Rachael Hartley cho biết.

Hạn chế lượng calo quá nghiêm ngặt chắc chắn có thể dẫn đến giảm cân, nhưng phải trả giá bằng cảm giác mệt mỏi, đói và tức giận liên tục. Các chuyên gia cho biết nếu duy trì ăn lâu hơn, bạn có thể bị thiếu chất dinh dưỡng.

Gwyneth Paltrow tẩy tế bào chết bằng sữa dê

Trong một câu hỏi và trả lời năm 2017 trên trang Goop của nữ diễn viên, ca sĩ Gwyneth Paltrow, 50 tuổi, một “bác sĩ trị liệu tự nhiên” tên Linda Lancaster đã đề nghị độc giả uống sữa dê và không uống gì khác trong 8 ngày liên tục để loại bỏ bất kỳ ký sinh trùng nào trong cơ thể.

“Vào thời đó (thời Kinh thánh), khi một người chữa bệnh biết bệnh giun sán, họ sẽ đặt bệnh nhân vào bồn sữa cho đến khi giun chui ra để uống", bà Lancaster nói.

Lời khuyên này không chỉ thiếu bằng chứng, việc uống sữa tươi còn có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm và khiến độc giả đó phải nhập viện ngay sau đó.