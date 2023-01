7 cách giúp làn da mịn màng và không chảy xệ

Những thói quen sinh hoạt đúng đắn sẽ giúp bạn biến làn da chảy xệ, sần sùi trở nên mịn màng.

Những thói quen đúng đắn hàng ngày sẽ giúp làn da mịn màng và không chảy xệ. Ảnh: Shutterstock.

Da chảy xệ là một vấn đề về da tự nhiên của cuộc sống, hầu hết mọi người đều sẽ gặp phải. Tuy nhiên, bạn có thể giữ cho làn da mịn màng và không chảy xệ bằng những thói quen sinh hoạt đúng đắn.

Tiến sĩ Alpana Mohta, bác sĩ da liễu của Better Goods, trao đổi với Eat This, Not That!: "Nguyên nhân quan trọng cần phải chú ý khiến làn da bị chảy xệ có thể là di truyền, thay đổi nội tiết tố và các yếu tố khác".

Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có thành phần tăng cường collagen và elastin

Bạn có thể chọn các sản phẩm chăm sóc da phù hợp, giữ cho bề ngoài luôn sạch sẽ, ẩm mượt và sáng mịn. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc da, tiến sĩ Mohta gợi ý: "Bạn hãy sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chứa các thành phần tăng cường collagen và elastin. Đó là 2 hợp chất chứa protein giúp cho da săn chắc và đàn hồi".

Tiến sĩ Mohta lý giải các sản phẩm chăm sóc da có thành phần như vitamin C, vitamin E, retinol và axit alpha hydroxy (AHAs) có thể giúp sản xuất elastin và collagen, đồng thời cải thiện vẻ ngoài của làn da.

Tập thể dục đều đặn

Tập thể dục là cách tuyệt vời để có được thân hình cân đối và khỏe mạnh nhất có thể. Đồng thời, tập thể dục thường xuyên sẽ có lợi cho làn da của bạn.

Tiến sĩ Mohta chia sẻ: “Hoạt động thể chất thường xuyên giúp làn da thêm săn chắc”.

Theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), để đạt được kết quả như mong muốn, bạn phải đặt mục tiêu tối thiểu 150 phút tập thể dục với cường độ vừa phải hoặc 75 phút tập thể dục với cường độ mạnh mỗi tuần.

Chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng

Tiến sĩ Mohta nói: “Ăn nhiều trái cây, rau và protein có thể giúp làn da, sức khỏe cơ thể được tốt hơn. Những loại thực phẩm giúp nuôi dưỡng làn da chứa nhiều chống oxy hóa, chẳng hạn quả mọng, quả hạch, hạt, rau lá sẫm màu và chocolate đen”.

Chất chống oxy hóa sẽ giúp bạn bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do. Việc vô hiệu hóa các gốc tự do làm chậm quá trình chảy xệ và duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da. Vì vậy, bạn nên tránh xa những thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm chứa nhiều đường. Chúng có thể dẫn đến viêm nhiễm, phá vỡ elastin và collagen có trong da.

Các loại quả mọng, quả hạch, hạt giúp nuôi dưỡng làn da chứa nhiều chống oxy hóa. Ảnh: Shutterstock.

Ngủ đủ giấc

Để có được giấc ngủ ngon không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, đó lại là điều quan trọng đối với làn da và sức khỏe cơ thể. Theo CDC, trên thực tế khi bạn không ngủ đủ giấc có thể dẫn đến tình trạng huyết áp cao, bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường.

Sức khỏe làn da của bạn cũng phụ thuộc vào việc có được một giấc ngủ ngon. Tiến sĩ Mohta chỉ ra: "Ngủ đủ giấc rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và giúp cải thiện vẻ ngoài của làn da. Khi ngủ, collagen sẽ được sản xuất trong da và giữ cho làn da của bạn căng mịn”.

Tiến sĩ Mohta khuyên bạn nên đặt mục tiêu ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm.

Tránh hút thuốc và uống quá nhiều rượu

Hút thuốc lá và uống quá nhiều rượu có thể gây hại và thậm chí dẫn đến tử vong cho chính người dùng. Theo Trung tâm Điều trị Ung thư Mỹ (CTCA), rượu và thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ phát triển một số loại bệnh ung thư.

Vì vậy khi hút thuốc và uống rượu quá mức, làn da của bạn sẽ bị tổn thương. Tiến sĩ Mohta chỉ ra: "Hút thuốc, uống quá nhiều rượu sẽ khiến làn da lão hóa sớm, phá vỡ collagen và elastin. Hạn chế những hành vi này giúp duy trì sức khỏe cơ thể cùng với vẻ ngoài của làn da".

Hạn chế uống rượu, hút thuốc giúp duy trì sức khỏe cơ thể và vẻ ngoài của làn da. Ảnh: Shutterstock.

Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày

Tiến sĩ Mohta nói: “Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ gây tổn thương cho da, phá vỡ collagen và elastin. Kem chống nắng hàng ngày có chỉ số SPF cao giúp bảo vệ da, giảm nguy cơ chảy xệ của da”.

Để đảm bảo bạn đang sử dụng đúng loại kem chống nắng, Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD) đưa ra một số khuyến nghị liên quan. Loại kem chống nắng dùng hàng ngày phải có khả năng chống nước, SPF 30 trở lên, được thiết kế để bảo vệ bạn khỏi cả tia UVA và UVB. Bằng cách đó, bạn vẫn có thể tận hưởng những ngày nắng mà không phải lo lắng về làn da của mình.

Uống đủ nước

Uống đủ nước hàng ngày mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo trường Y tế Công cộng TH Chan Harvard, Mỹ, uống đủ nước mỗi ngày giúp bạn tránh bị nhiễm trùng, cải thiện tâm trạng, kiểm soát nhiệt độ cơ thể và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Theo tiến sĩ Mohta, việc uống đủ nước giúp làn da được cấp ẩm và căng mọng, giảm sự chảy xệ của da. Bạn nên đặt mục tiêu tiêu thụ tối thiểu 240 ml nước mỗi ngày. Tuy nhiên, khi đang tập thể dục hoặc trong ngày nắng nóng, bạn phải uống nhiều nước hơn thế.