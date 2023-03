‘65’ - lạm phát khủng long

Dự án do Scott Beck và Bryan Woods viết kịch bản kiêm đạo diễn, kết hợp cùng "phù thủy kinh dị" Sam Raimi. Chuyện phim thuần giải trí nhưng kém ấn tượng, thiếu sáng tạo.

Genre: Phiêu lưu, Hành động, Kinh dị

Director: Scott Beck, Bryan Woods

Cast: Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman…

Rating: 5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Ngay từ cái tên, 65 (tựa Việt: Trận chiến thời tiền sử) đã gây được ấn tượng. Nó dễ tạo liên tưởng về cuối kỷ Phấn Trắng (khoảng hơn 65 triệu năm trước). Lúc này, một thiên thạch khổng lồ va vào Trái Đất, tạo ra cuộc đại tuyệt chủng, xóa sổ loài khủng long và kết thúc Đại Trung sinh.

Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, 65 mở ra câu chuyện sinh tồn cùng loài “quái thú” tiền sử. Bộ phim thuộc thể loại hồi hộp, phiêu lưu, với kinh phí khiêm tốn 45 triệu USD . Tuy nhiên, điều khiến "thượng đế" mong chờ nằm ở ê-kíp sản xuất với các tên tuổi lớn, nhiều tiềm năng đem đến một dự án điện ảnh chất lượng.

Màn hội tụ của những phong cách lập dị

Trận chiến thời tiền sử xoay quanh nhân vật Mills (Adam Driver), phi hành gia tới từ một hành tinh không xác định. Anh phải thực hiện chuyến bay dài ngày để kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con gái. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, con tàu du hành va chạm với thiên thạch và rơi xuống Trái Đất của 65 triệu năm trước.

Hầu hết hành khách đều thiệt mạng, trong khi con tàu cũng hư hỏng nặng. Trong lúc tuyệt vọng, Mills tìm thấy một người khác còn sống – cô bé Koa (Ariana Greenblatt). Cả hai bước chân vào hành trình sinh tồn tại kỷ Phấn Trắng, thời điểm loài khủng long làm bá chủ mặt đất. Họ phải né tránh những con “quái vật” khổng lồ, đồng thời tháo chạy tới nơi có con tàu giúp họ trở về quê hương cách đó rất xa.

Phim xoay quanh hai nhân vật Mills và Koa.

Ngay từ giai đoạn khởi động, Trận chiến thời tiền sử đã gây ấn tượng khi quy tụ ê-kíp sản xuất chất lượng. Tác phẩm của nhà Sony Pictures Releasing được chấp bút và cầm trịch bởi bộ đôi Scott Beck - Bryan Woods, hai tên tuổi làm nên bom tấn A Quite Place (Vùng đất câm lặng). Với phong cách làm phim thoát ly mô-típ thông thường, họ nổi tiếng với việc tìm tòi hướng đi mới cho cốt truyện, tạo ra những trải nghiệm mới lạ.

Ngoài ra, dự án này còn gây chú ý khi được sản xuất bởi Sam Raimi. “Phù thủy kinh dị” chính là người đã phù phép cho The Evil Dead, Drag me to Hell, Spider-Man hay gần đây nhất là Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ông tạo ra chữ ký riêng trên thị trường điện ảnh bằng cách sử dụng những hình ảnh lập dị, mang ảnh hưởng từ các ý tưởng của thuật kể chuyện comics.

Trở lại với Trận chiến thời tiền sử, khán giả mong chờ màn kết hợp của bộ ba sẽ tạo ra đột phá. Trả lời phỏng vấn tờ Cbr, Scott và Bryans tiết lộ đây là một dự án được ấp ủ nhiều năm, cạnh tranh trực tiếp với vũ trụ khủng long Jurassic Park của đạo diễn Steven Spielberg. Không đơn thuần là những thước phim hành động hay trận chiến sinh tồn giành giật sự sống, nó còn là những câu chuyện cảm xúc chạm tới trái tim người xem.

Kết cấu thiếu chiều sâu

Nội dung của Trận chiến thời tiền sử đơn giản tới kỳ lạ. Tác phẩm được kể bằng cấu trúc ba hồi tuyến tính cơ bản, càng giúp người xem nắm bắt dễ dàng. Đáng chú ý, phim chỉ có 4 nhân vật, trong đó có 2 nhân vật chính Mills và Koa. Cả hai không sử dụng ngôn ngữ chung nên gặp hạn chế về mặt giao tiếp. Thành thử, phim đặc biệt vì khá ít thoại, mang lại cảm giác tương tự A Quite Place.

Kịch bản và ngôn ngữ làm phim thiếu sáng tạo, đột phá.

Biến cố hồi một xảy ra từ rất sớm, mở ra tuyến truyện chính. Kể từ đó, mạch phim thay đổi, kết cấu tình tiết cũng được móc nối gấp rút hơn. Trong cuộc đua sinh tồn, Mills và Koa dần làm thân, giúp đỡ nhau để đi đến đích cuối. Đây vốn là một concept quen thuộc của dòng phim này. Dẫu vậy, lựa chọn của Scott Beck và Bryan Woods chưa thực sự thông minh.

Bởi lẽ, nó chỉ mang tính chất tự sự đơn biến, không giúp đạo diễn phát triển chiều sâu câu chuyện. Lựa chọn an toàn tới tẻ nhạt này khiến fan của bộ đôi hụt hẫng. Thứ họ chờ đợi là một cách kể, cách khám phá câu chuyện mới lạ, xa rời những đặc trưng cơ bản có thể bắt gặp ở hàng loạt phim khác. Lẽ ra, Scott Beck và Bryan Woods có thể bẻ vỡ cấu trúc ba hồi bằng cách sử dụng phi tuyến tính, đào sâu sự bất định. Hoặc mạo hiểm hơn, cấu trúc Rashomon sẽ là lựa chọn đắt giá khi tạo ra câu chuyện dưới nhiều điểm nhìn, mà cụ thể là của Mills và Koa trong hành trình tìm lối thoát tại vùng đất lạ.

Bàn về hình ảnh, bối cảnh phim được xây dựng chưa thực sự đặc sắc. Trái Đất thời tiền sử không mấy khác biệt so với những gì mà khán giả đã biết. Vậy nên, họ không thấy mới lạ hoặc kích thích trí tò mò khám phá. Bù lại, ê-kíp làm phim chiêu đãi người xem bằng sự xuất hiện của nhiều loài khủng long với đủ kích thước, chủng loài khác nhau. Đây là điều khiến Scott Beck và Bryan Woods tự tin cạnh tranh với phim của Steven Spielberg.

Khủng long cũng chính là yếu tố tạo nên chất liệu hồi hộp/kinh dị cho phim. Chúng tham gia vào hầu hết cảnh jumpscare với tần suất dày đặc. Công thức chung là màn xuất hiện bất ngờ và đẩy âm lượng lên cao thái quá, hù dọa khán giả yếu tim. Một lần nữa, những mánh khóe này tỏ ra dư thừa và cũ kỹ, đặc biệt với các “mọt phim” kinh dị. Điều mà Trận chiến thời tiền sử thiếu chắc hẳn là chiều sâu với những nút thắt ấn tượng hơn. Tất nhiên, không phủ nhận phim vẫn tạm ổn nếu xét trên khía cạnh giải trí.

Vai diễn lãng phí tài năng của Adam Driver

Nếu các chất liệu điện ảnh cơ bản là hình ảnh, âm thanh đều làm chưa tới, thì diễn xuất lại là điểm nổi trội trong phim. 65 có sự góp mặt của Adam Driver, nam diễn viên từng nhận đề cử Oscar 2 năm liên tiếp.

Diễn xuất của Adam Driver là yếu tố sáng giá trong phim.

Không có một vẻ ngoài điển trai kiểu Mỹ, thứ anh sở hữu là diễn xuất nhập tâm và sự nghiêm túc trong nghệ thuật. Khán giả hẳn chưa quên cảnh phim Adam Driver tranh cãi với Scarlett Johansson trong Marriage Story. Anh thổi vào vai diễn chiều sâu, cho thấy sự thấu hiểu của một tâm hồn đồng cảm. Charlie, dưới màn thể hiện của Adam Driver, là người chồng ích kỷ nhưng tinh tế, quyết liệt nhưng vụng về. Để rồi, người xem không biết nhân vật của anh đáng thương hay đáng trách.

Trong 65, Mills không phải một thách thức với tài năng Adam Driver. Bởi lẽ, nhân vật này quá “mảnh”, không khó để anh biến hóa. Xét trên khía cạnh bộ phim, tài tử vẫn hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Dẫu vậy, trong một kịch bản an toàn, nét diễn nội tâm của Adam Driver chưa có nhiều đất thể hiện, dù cho anh là diễn viên chính. Tác phẩm tập trung vào câu chuyện sinh tồn nên không nán lại quá khứ của Mills quá lâu. Kết phim, câu chuyện này cũng bị ngòi bút biên kịch gác lại một bên. Vậy nên, những cảm xúc sâu lắng mà anh thể hiện chỉ thoáng qua trong những thước phim hồi tưởng.

Nhìn chung, 65 - Trận chiến thời tiền sử là một dự án giải trí đơn thuần. Phim nhấn mạnh vào cuộc phiêu lưu của nhân vật, với việc dung hợp yếu tố kinh dị và hành động. Điểm trừ của phim nằm ở cốt truyện đơn giản và nhạt nhòa. Khủng long xuất hiện khá đa dạng, nhưng chủ yếu chỉ đề hù dọa. Ngoài ra, chất lượng hoạt họa/kỹ xảo cũng không quá ấn tượng.