6 thức uống giúp giảm mỡ bụng và làm chậm lão hóa

Đồ uống đóng vai trò không nhỏ trong quá trình giảm mỡ bụng. Ngoài ra, một số loại đồ uống nhất định còn chứa các hợp chất giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Nước uống đóng vai trò không nhỏ trong quá trình giảm mỡ bụng của bạn. Ảnh: Shutterstock.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng nhiều đến ngoại hình của bạn. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, một số món tráng miệng, đồ ăn nhẹ có đường và các thực phẩm chiên, nướng có khả năng gây lão hóa và tổn thương đáng kể cho làn da của bạn.

Theo Harvard Health, bánh mì trắng, đồ uống có đường, carbs tinh chế và chất béo bão hòa có thể góp phần tích tụ mỡ quanh vùng bụng. Tuy nhiên, việc thưởng thức những món ăn ưa thích cũng rất quan trọng để đạt được sự cân bằng trong cuộc sống. Vì vậy, nếu lỡ ăn nhiều đường hoặc đồ chiên rán, bạn vẫn có thể bù đắp bằng cách lựa chọn loại đồ uống phù hợp để giúp đốt cháy mỡ bụng và làm chậm quá trình lão hóa.

Đồ uống hỗ trợ quá trình này là những loại giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước, không chứa nhiều đường và calo. Chúng bổ sung các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa giúp chống lão hóa và tăng cường giảm cân.

Nước diệp lục

Nước diệp lục là thức uống rất tốt để giảm mỡ bụng và duy trì sự trẻ trung. Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best tại Balance One cho biết: “Uống nước diệp lục là cách đơn giản giúp giải độc, tăng cường sức khỏe làn da và cung cấp cho cơ thể một lượng đáng kể chất chống oxy hóa”.

Các chất chống oxy hóa có trong diệp lục giúp giải độc và loại bỏ tác hại của các gốc tự do, từ đó giúp làn da duy trì sự trẻ trung. Ngoài ra, nước diệp lục còn chứa các hợp chất chống viêm tự nhiên, giúp giảm đáng kể tình trạng da chảy xệ và nhăn nheo. Một nghiên cứu cũng phát hiện sử dụng chất diệp lục còn làm giảm quá trình quang hóa da (da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời).

Nước diệp lục có các thành phần hoạt tính, có tác dụng đốt cháy mỡ bụng và giữ vẻ ngoài trẻ trung. Ảnh: Shutterstock.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Best, các chất chống oxy hóa có trong loại nước này cũng giúp thúc đẩy tiêu hóa và đốt cháy chất béo mạnh mẽ. Cô giải thích: “Chất diệp lục cải thiện chất lượng của các tế bào hồng cầu, cho phép chúng mang nhiều oxy hơn. Lượng oxy lưu thông trong cơ thể nhiều hơn có nghĩa nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng cũng được luân chuyển. Việc hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và tăng cao năng lượng cho phép bạn tham gia nhiều hoạt động thể chất hơn, giúp giảm cân hiệu quả".

Kombucha

Nếu không thích nước diệp lục, bạn có thể thử uống kombucha nếu muốn làm chậm quá trình lão hóa và giảm cân. Chuyên gia dinh dưỡng Hayley Miller tại Persona Nutrition cho biết: “Bí quyết của Kombucha là quá trình lên men. Lên men là một quá trình tự nhiên tạo ra men vi sinh, vi khuẩn thân thiện giúp giữ hệ vi sinh vật đường ruột của bạn hoạt động tốt. Đường ruột khỏe mạnh giúp cơ thể trẻ lâu và thúc đẩy quá trình giảm cân”.

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên Scientific Report kết luận hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và đa dạng có thể giúp ngăn chặn mỡ nội tạng.

Tuy nhiên, không phải mọi kombucha đều hiệu quả như nhau. Chuyên gia khuyên bạn nên chọn loại phù hợp với mình và càng ít đường càng tốt.

Trà Kombucha là trà giảm mỡ nổi tiếng ở Nhật Bản. Ảnh: Shutterstock.

Nước lọc

Một trong những loại đồ uống hiệu quả nhất giúp đốt cháy chất béo và giữ cho làn da trẻ trung chính là nước lọc. Chuyên gia dinh dưỡng Katie Tomaschko tại Sporting Smiles cho biết: “Nước hỗ trợ quá trình trao đổi chất và duy trì lối sống lành mạnh. Duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp kiểm soát cân nặng và giúp làm chậm một số tác động của quá trình lão hóa như suy giảm nhận thức".

Theo một báo cáo được công bố trên Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, uống nhiều nước và giữ cơ thể đủ nước là chìa khóa để làn da của bạn trông trẻ hơn. Vì vậy, những loại kem dưỡng ẩm có thể hữu ích, nhưng quan trọng bạn phải uống đầy đủ nước.

Cà phê đen

Tiến sĩ Dana Ellis Hunnes, chuyên gia dinh dưỡng cao cấp tại UCLA, cho biết: “Cà phê đen là một loại đồ uống không calo, chứa nhiều chất chống oxy hóa và cung cấp nước cho cơ thể”. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy uống cà phê hàng ngày giúp giảm tỷ lệ tích tụ mỡ bụng hơn.

Ngoài ra, bạn cần chú ý lượng đường thêm vào mỗi cốc cà phê. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Preventative Cardiology cho thấy mức độ tiêu thụ đường bổ sung cao có thể gây tích tụ mỡ nhiều hơn.

Uống một tách cà phê đen mỗi ngày giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ảnh: Shutterstock.

Trà xanh

Trà xanh mang lại những lợi ích tương tự cà phê đen. Theo tiến sĩ Hunnes, trà xanh có chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn quá trình viêm nhiễm và đảm bảo cơ thể luôn đủ nước.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Environmental Research and Public Health cho thấy uống nhiều trà xanh giúp giảm béo bụng rõ rệt. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Journal of Functional Foods kết luận những người tham gia uống trà xanh trong 12 tuần có ít mỡ nội tạng hơn những người không uống.

Ngoài ra, một nghiên cứu trên động vật được công bố trên Toxicological Research cho thấy các polyphenol có trong trà xanh có tác dụng chống lão hóa trên da.

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa EGCG có công dụng thúc đẩy khả năng trao đổi chất, giúp trẻ hoá các tế bào da. Ảnh: Shutterstock.

Trà đen

Bên cạnh trà xanh, trà đen cũng là thức uống tuyệt vời để đốt cháy mỡ bụng và làm chậm quá trình lão hóa. Trà đen rất giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa viêm nhiễm, chống lại nếp nhăn và thậm chí có thể giúp bạn giảm cân.

Theo một báo cáo được công bố trên Molecules, trà đen có chứa polyphenol giúp bạn kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ béo phì. Bên cạnh đó, trà đen còn giữ cho làn da của bạn căng mọng và ngậm nước.