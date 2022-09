6 thói quen ăn sáng giúp làm chậm quá trình lão hóa

Duy trì thói quen ăn sáng đều đặn không những làm giảm tốc độ quá trình lão hóa mà còn giúp bạn có một sức khỏe thể chất và trí lực dẻo dai.

Chúng ta không thể kiểm soát được tốc độ và quá trình lão hóa của cơ thể nhưng cách thức và thời điểm ăn uống phù hợp có thể giúp ngoại hình chúng ta trông trẻ hơn so với tuổi thật. Thói quen tốt đầu tiên là ăn sáng đầy đủ. Nó có thể làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Dưới đây là 6 lời khuyên bổ ích về thói quen ăn sáng tốt nhất cho cơ thể mà các chuyên gia dinh dưỡng gợi ý cho bạn giúp làm chậm quá trình lão hóa và giữ mãi tuổi thanh xuân, theo Eat this not that.

Đừng bỏ qua bữa sáng

Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Vì vậy, duy trì thói quen ăn sáng đầy đủ là cách đơn giản nhất giúp bạn trì hoãn quá trình lão hóa.

Thói quen ăn sáng giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: Getty Images.

Bà Sandra Arévalo, Giám đốc khoa Y tế công cộng, Bệnh viện Montefiore Nyack (Mỹ), giải thích việc ăn sáng đều đặn quan trọng hơn việc bạn ăn gì vào bữa sáng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn sáng nhiều hay ít đều giúp cải thiện quá trình trao đổi chất trong tim.

Ăn sáng đều đặn có nghĩa là bạn sẽ có trái tim khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, thậm chí giảm cân. Điều này làm bạn cảm thấy cơ thể khỏe mạnh từ đó thấy mình càng trẻ lâu hơn.

Uống một cốc nước mỗi sáng

Uống đủ nước là cách dưỡng ẩm, duy trì tính đàn hồi và giảm thiểu sự xuất hiện các dấu hiệu tuổi tác trên da. Việc uống nước quá ít hay quá nhiều đều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe làn da. Lượng nước thực tế còn phụ thuộc vào các yếu tố như khí hậu, môi trường làm việc, cường độ vận động của mỗi người.

Bắt đầu ngày mới với một cốc nước giúp bạn trông tươi tắn, rạng rỡ hơn. Ảnh: Wockhardthospitals.

Bắt đầu buổi sáng với một ly nước lọc giúp làn da bạn trông tươi tắn và rạng rỡ hơn. Nước uống không chỉ giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể mà còn giúp tăng độ đàn hồi cho da.

Độ đàn hồi là yếu tố làm cho làn da của bạn trông đầy đặn và mang lại khả năng phục hồi trở lại sau khi bị kéo căng. Khi tuổi tác ngày càng tăng cao, da của bạn bắt đầu chảy xệ và nhăn nheo một phần là do nó mất đi độ đàn hồi.

Có thể uống nước lọc hoặc thêm một chút chanh để tăng hương vị và cung cấp một lượng vitamin C giúp làm đẹp da. Uống nước đầy đủ giúp bạn giữ được vẻ trẻ trung và giảm thiểu những tác động quá trình lão hóa trong cơ thể.

Ăn sáng bằng yến mạch hoặc ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt và hạt chia là những loại thực phẩm có chứa hàm lượng tryptophan (một loại amino axit thiết yếu) cao hơn. Tryptophan có tác dụng sản xuất melatonin giúp điều hòa giấc ngủ và serotonin một chất dẫn truyền thần kinh có vai trò làm thư giãn, cải thiện tâm trạng.

Yến mạch là một loại hạt siêu dinh dưỡng với lượng chất xơ hòa tan cao giúp giảm mức cholesterol và rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

Các loại hạt còn cung cấp thêm vitamin B2, kẽm giúp chống lại nếp nhăn và củng cố hàng rào bảo vệ làn da khỏi tác động của môi trường.

Một bữa sáng với yến mạch ăn kèm sữa chua Hy Lạp và các loại hạt không chỉ giúp bạn trông tươi tắn, tràn đầy năng lượng còn thúc đẩy sản xuất collagen và làm chậm quá trình lão hóa da.

Ăn trái cây nhiều vitamin C như dâu tây

Dâu tây là thực phẩm có tác dụng chống lão hóa tuyệt vời. Loại quả này chứa hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cao hỗ trợ làn da và xương phát triển khỏe mạnh.

Các loại trái cây đặc biệt là dâu tây chứa nhiều Vitamin C giúp làn da căng tràn sức sống. Ảnh: Getty Images.

Bonnie Taub-Dix, chuyên gia dinh dưỡng, cho hay vitamin và khoáng chất dồi dào trong dâu tây giúp cơ thể tổng hợp collagen, từ đó duy trì độ đàn hồi da và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Ngoài ra, collagen có tác dụng bôi trơn các khớp, giúp xương giữ cấu trúc và chắc khỏe. Chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Dâu tây còn cung cấp kali rất tốt cho tim mạch, là nguồn chất xơ cần thiết cho hệ tiêu hóa

Ăn một chén dâu tây vào bữa sáng đã cung cấp lượng Vitamin C đủ cho cơ thể trong cả ngày.

Thay thế đồ ăn carbs bằng protein

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng lượng protein trong bữa sáng vừa có tác dụng chống lão hóa tốt hơn, vừa giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Ăn nhiều thực phẩm giàu protein hơn như trứng, pho mát hoặc sữa chua giúp đầu óc bạn luôn tươi trẻ và tinh thần minh mẫn. Thay thế chỉ 5% carbs trong bữa sáng bằng protein sẽ giúp cơ thể ngăn ngừa suy giảm nhận thức.

Ăn bữa sáng bằng trứng

Ăn trứng vào buổi sáng là một lựa chọn hoàn hảo để giữ cho làn da của bạn luôn tươi trẻ và góp phần làm chậm quá trình lão hóa cơ thể.

Trứng chứa protein chất lượng cao cũng như vitamin D, có tác dụng hỗ trợ sức khỏe làn da.

Ăn trứng vào bữa sáng giúp bạn sảng khoái, tránh căng thẳng và lo âu. Ảnh: Getty Images.

Chất béo có trong trứng sẽ giúp bạn duy trì năng lượng lâu hơn. Vì thế, bạn sẽ giảm ăn bữa phụ và cuối cùng là sẽ ăn ít hơn.

Trứng gà chứa chất lecithin quý hiếm, giúp tuần hoàn thanh lọc các chất mỡ có trong cơ thể, hỗ trợ giảm mỡ máu. Ngoài ra, ăn trứng vào buổi sáng giúp hạn chế cảm giác thèm ăn.

Trứng có tới 9 loại axit amin khác nhau, giúp cải thiện sức khỏe tinh thần. Nếu sử dụng trứng vào bữa sáng, bạn có thể bắt đầu ngày mới với tâm trạng sảng khoái hơn, tránh căng thẳng và lo âu.