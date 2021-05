6 ngành học được ưa chuộng trong tương lai

3. Khoa học máy tính: Các chuyên gia dự đoán, Khoa học máy tính sẽ là ngành học bùng nổ mạnh mẽ trong tương lai với mức tăng trưởng đạt 21%. Sinh viên có bằng cử nhân về Khoa học máy tính có thể làm việc với nhiều vị trí liên quan tại các công ty, tổ chức, văn phòng chính phủ hoặc cơ sở nghiên cứu. U.S. Bureau of Labor Statistics nhận định ngành học này phát triển mạnh do sự gia tăng về nhu cầu sử dụng các phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, thủ tục thanh toán online. Mức lương trung bình cho các sinh viên ngành này là 122.000 USD /năm. Ảnh: One Medit.