6 mẹo trang trí nhà bạn ước mình biết ngay từ đầu

Chuyên gia khuyên rằng trước khi tự trang trí nhà, bạn nên đo đạc kỹ kích thước không gian hoặc thử nghiệm các màu sơn, nhất là màu sơn trắng.

Việc trang trí nhà ở rất thú vị, nhưng chắc chắn sẽ phát sinh nhiều căng thẳng, rắc rối nếu bạn không có kinh nghiệm hoặc tìm hiểu kỹ lưỡng.

Để giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có, The Spruce tổng hợp 6 mẹo bố trí nội thất mà ai cũng nên biết ngay từ đầu.

Càng nhiều nguồn sáng càng tốt

Theo kinh nghiệm của nhà thiết kế Mark Cutler, ngôi nhà nên có càng nhiều nguồn sáng càng tốt.

Một ngôi nhà thiếu sáng sẽ hạn chế hoạt động và ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Vì vậy, bạn cần biết cách kết hợp các nguồn sáng khác nhau trong nhà.

Ngoài hệ thống giúp chiếu sáng toàn bộ căn phòng, hãy bổ sung các loại đèn tác vụ như đèn sàn, đèn cây, đèn trang trí trên tường... Nhà thiết kế này cũng khuyên rằng bạn nên chọn những loại đèn có thể tùy chỉnh được chế độ sáng.

Hiểu rõ chất liệu của đồ nội thất

Bạn cần hiểu rõ chất liệu của đồ nội thất trước khi quyết định mua món đồ.

Ví dụ, nếu bạn thích một chiếc ghế màu trắng, hãy kiểm tra xem vải của ghế có là loại dễ để lại vết ố, bẩn hay không.

Ngoài ra, hãy cẩn thận khi chọn đồ nội thất được làm từ vải lụa nhân tạo. Chất liệu này tạo cảm giác mềm mịn, nhưng lại không tiện dụng trong đời sống hàng ngày. Nếu vải bị thấm mồ hôi, nó sẽ dễ mất tính chất ban đầu.

Nghiên cứu kích thước sofa

Nhà thiết kế nội thất Beth Strongwater khuyên rằng bạn nên nghiên cứu kích thước một cách cẩn thận trước khi mua sofa.

Sofa cần phải đảm bảo được hai tiêu chí: phù hợp với không gian tổng thể và quan trọng hơn là êm ái, thoải mái khi ngồi.

Nếu mua trực tiếp tại cửa hàng, bạn có thể dễ dàng kiểm tra sofa. Còn trong trường hợp mua hàng online, bạn càng phải cẩn thận hơn. Một vài yếu tố quyết định đến sự thoải mái của sofa là kích thước mặt sau, khoảng cách từ ghế đến sàn nhà....

Hạn chế các ý tưởng trong Mood Board (bảng tâm trạng)

Mood Board là nơi lưu trữ các ý tưởng thiết kế, nhưng cũng có thể khiến bạn thêm căng thẳng, rối rắm.

Bởi vậy, bí quyết ở đây là "Less is More" (đơn giản là nhất). Bạn có thể bổ sung thêm ý tưởng vào Mood Board bất cứ lúc nào, nhưng hãy chắc rằng bạn đã cân nhắc kỹ càng từng lựa chọn.

Việc có quá nhiều ý tưởng ở Mood Board dễ khiến bạn lạc lối, nhất là khi bạn chuẩn bị thiết kế một ngôi nhà rộng, có nhiều phòng.

Luôn luôn thử sơn trắng

Màu trắng không hề đơn giản như bạn nghĩ. Thực tế, nó có rất nhiều sắc thái khác nhau.

Sơn trắng rất khó chọn và lại khác biệt ở từng không gian. Đặc biệt, nó dễ bị chi phối bởi những yếu tố như sàn nhà, ánh sáng tự nhiên...

Vì vậy, nhà thiết kế Jessica Nicastro khuyên rằng bạn nên thử trực tiếp sơn trắng trong không gian cụ thể. Nếu không có bước này, rất có thể màu trắng bạn chọn sẽ không được như ý muốn.

Đo đạc kích thước

Một bước quan trọng trước khi mua đồ nội thất là đo đạc kích thước căn phòng.

Theo nhà thiết kế Mark Lavender, để chắc chắn, bạn nên đo đạc kích thước các chiều 2 lần. Mua đồ sai kích thước phòng sẽ khiến bạn tốn thêm thời gian, công sức đổi lại món đồ đó.

Ngoài ra, bạn cũng nên tính toán cả không gian của thang máy. Trong trường hợp vận chuyển những món nội thất lớn (bàn, sofa, tủ...), sẽ rất rắc rối nếu không thể cho đồ vừa thang máy.