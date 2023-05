6 lý do nên đến thăm đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới Phần Lan là điểm du lịch an toàn, nhiều điều thú vị để khám phá và trải nghiệm, người dân nồng hậu, thân thiện.

Ảnh: Oneinchpunch/123rf.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report), Phần Lan có điểm hạnh phúc là 7,842 trên thang điểm 10 và trở thành đất nước hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 6 liên tiếp.

Cũng theo báo cáo, một số lý do khiến người Phần Lan rất hạnh phúc là vì họ cảm thấy có ý thức cộng đồng mạnh mẽ và tin tưởng lẫn nhau. Điều này tạo niềm tin cho du khách rằng người dân Phần Lan thân thiện, lịch sự và hiếu khách, đây là một quốc gia an toàn để ghé thăm. Dưới đây là 6 lý do để du khách cân nhắc lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến Phần Lan.

Phong cảnh ngoạn mục

Phần Lan được nhiều người biết đến với cảnh quan hoang sơ, tuyệt đẹp và rất đa dạng, từ rừng thông phủ đầy tuyết đến các ngọn núi gồ ghề và đồi bằng phẳng ở phía nam, những bãi biển ngoạn mục...

Ảnh: Tea Karvinen.

Du khách cũng có thể khám phá 39 công viên quốc gia, câu cá ở hồ Saimaa lớn nhất cả nước... Đặc biệt, một hoạt động thu hút du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới đến Phần Lan là cơ hội chiêm ngưỡng cực quang. Lapland là nơi nổi tiếng nhất để xem hiện tượng tự nhiên này, với mùa cực quang diễn ra từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 4.

Ẩm thực hấp dẫn

Các đầu bếp ở Phần Lan tập trung vào việc sử dụng những nguyên liệu tươi ngon có nguồn gốc địa phương để tạo nên món ăn đặc biệt hấp dẫn. Trong đó, với lợi thế nhiều hồ nước, hải sản ở đây rất phong phú.

Ảnh: Alexander Shalamov.

Bên cạnh đó, gravlax, bánh mì lúa mạch đen và tuần lộc áp chảo là những món ăn địa phương đặc biệt phổ biến. Ngoài ra, tại Phần Lan, du khách vẫn có thể thưởng thức các món ăn nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới như Italy, Trung Quốc, Mexico...

Kiến trúc hiện đại

Những người hâm mộ kiến trúc hiện đại, tối giản sẽ thích đến thăm đất nước Bắc Âu này. Phần Lan có nhiều tòa nhà lấy cảm hứng từ cảnh quan địa phương và được xây dựng bằng cách tiếp cận hiện đại, tối giản để tránh làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cảnh quan.

Ảnh: Depositphotos.

Những tòa nhà mang vẻ đẹp ngoạn mục, ấn tượng, kết cấu đơn giản và sử dụng vật liệu tự nhiên. Kiến trúc sư nổi tiếng Alvar Aalto đặc biệt nổi tiếng ở đây và du khách có thể tìm thấy tác phẩm của ông ở khắp mọi nơi.

Helsinki thú vị

Helsinki là thủ đô của Phần Lan và thành phố đông dân nhất đất nước. Trong khi hầu hết mọi người nghĩ rằng Phần Lan là một quốc gia xa xôi và yên tĩnh thì Helsinki lại rất hiện đại và sôi động.

Ảnh: Finn stock.

Đây là nơi lý tưởng để du khách khám phá di sản văn hóa phong phú của Phần Lan, tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động cũng như thưởng thức nghệ thuật và âm nhạc nhộn nhịp. Đặc biệt, thành phố cũng là xứ sở dành cho những ai yêu thích nhạc metal. Số lượng lớn các ban nhạc metal trong nước và quốc tế thường xuyên lưu diễn tại Helsinki.

Ngoài ra, du khách cũng có thể tận hưởng khoảng thời gian thư giãn tại rất nhiều quán bar và câu lạc bộ đêm trong thành phố.

Khám phá Lapland

Nhắc đến du lịch Phần Lan thì không thể không nhắc đến Lapland. Địa điểm nổi tiếng nhất ở đây là Rovaniemi, nơi được mệnh danh là quê hương của ông già Noel.

Ảnh: RomanBabakin.

Ghé thăm miền đất cổ tích này, du khách sẽ có thể tham quan Văn phòng ông già Noel, trải nghiệm đi xe trượt tuyết do chó husky hoặc tuần lộc kéo. Lapland cũng là một nơi tuyệt vời để trượt tuyết. Trong đó, Kittila được coi là một trong những điểm trượt tuyết tốt nhất trong cả nước.

Văn hóa tắm hơi

Tắm hơi là một nét đặc trưng của văn hóa Phần Lan. Khái niệm "văn hóa tắm hơi" ở quốc gia này liên quan đến việc sử dụng phòng tắm hơi để gột rửa cơ thể và tâm trí để cảm thấy bình yên trong nội tâm.

Ảnh: Alexvog.

Gần 90% người Phần Lan đi tắm hơi mỗi tuần một lần và tận hưởng thời gian trong phòng tắm hơi là điều không thể thiếu đối với hoạt động giao tiếp xã hội và hạnh phúc của người dân nước này. Khách du lịch được khuyến khích trải nghiệm văn hóa tắm hơi trong khoảng thời gian ở đây.