6 loại dược liệu quý cho người lưu thông máu kém

Hồng hoa: Hồng hoa còn gọi hoa cây rum, tên khoa học là Carthamus tinctorius, có vị cay, tính ôn; quy vào tâm và can. Theo Đông y, hồng hoa có tác dụng hoạt huyết khứ ứ, trị các chứng bệnh do ứ huyết gây ra như đau bụng kinh, đau quặn bụng, đau tức ngực,… Theo nghiên cứu năm 2015 trên Revista Brasileira de Farmacognosia, hồng hoa được chứng minh có tác dụng cải thiện vi tuần hoàn, tăng cường lưu thông máu. Đặc biệt, hồng hoa còn giúp giảm chỉ số kết tập tiểu cầu, ức chế hình thành huyết khối từ đó giảm nguy cơ nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, cải thiện tuần hoàn máu. Ảnh: Plants of the world online.